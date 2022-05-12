Окупанти призначили губернатором Запорізької області екснардепа від ОПЗЖ: що про нього відомо

Сім’я зрадника має бізнес у Києві і володіє цілою низкою підприємств у Мелітополі.
Російські загарбники призначили "губернатором Запорізької області" колишнього народного депутата від "Опозиційного блоку "За життя" Євгена Балицького.
Родина зрадника має у власності низку підприємств у місті Мелітополь, а його сестра ще й володіє бізнесом у Києві, повідомляє "Обозреватель".
Під час розслідування, яке провело видання, вдалося з’ясувати, що Євген Балицький фігурує у документах 18 компаній, і всі вони розташовані на нині окупованих росіянами територіях Запорізької області. Наприклад, на міському телеканалі "МТВ-Плюс", який йому належить, зараз крутять російську пропаганду.
Також Балицькому належить "Мелітопольський завод підшипників ковзання", який працював із Росією та Білоруссю.
Частину бізнес-імперії Балицький оформив на сім’ю
Частина власності екснардепа оформлена на членів його родини, які проживають у тимчасово окупованому Криму.
На сім’ю він "переписав" не лише мелітопольські підприємства, а й ті, які розташовані у Києві. Наприклад, туристична компанія у Києві "Альбіон Тревел" оформлена на сестру Балицького Катерину, а також столична компанія "Авіаційна група", яка займається ремонтом повітряних суден і навчанням пілотів – на дружину Наталю.
У Мелітополі в Балицького є:
- свій бізнес-центр,
- швейна фабрика,
- завод "Автогідроагрегат",
- "Мелітопольський пивзавод",
- автобаза №21098,
- магазини побутових та електротоварів.
Балицький має свій бізнес також і на території тимчасово окупованого Криму.
Євген Балицький в ефірі власного телеканалу не один раз виступав з підтримкою окупантів. Він заявляв, що "все більше розуміє Донбас", транслював російську пропаганду, позиціонував себе як "голос незгодних".
За даними ЗМІ, 2016 року СБУ перевіряла його висловлювання за підозрою в держзраді. Проте перевірка так і не закінчилася.
Раніше повідомлялося, що українська акторка Наталія Романіченко, яка також є власницею модельної агенції для дітей "Be WOW" у Запоріжжі, оголосила себе "мером" окупованого росіянами міста Василівка у Запорізькій області.
Нагадаємо, раніше в Офісі президента України висміяли нову "владу" окупантів. Радник керівника ОП Михайло Подоляк звернув увагу, що серед нових призначених рашистами "керівників" є педофіли, двірники і прибиральниці.
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