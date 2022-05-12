УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Окупанти призначили губернатором Запорізької області екснардепа від ОПЗЖ: що про нього відомо

12 травня 2022, 15:15

Сім’я зрадника має бізнес у Києві і володіє цілою низкою підприємств у Мелітополі.

Євген Балицький/ Скрін з відео

Російські загарбники призначили "губернатором Запорізької області" колишнього народного депутата від "Опозиційного блоку "За життя" Євгена Балицького.

Родина зрадника має у власності низку підприємств у місті Мелітополь, а його сестра ще й володіє бізнесом у Києві, повідомляє "Обозреватель".

Під час розслідування, яке провело видання, вдалося з’ясувати, що Євген Балицький фігурує у документах 18 компаній, і всі вони розташовані на нині окупованих росіянами територіях Запорізької області. Наприклад, на міському телеканалі "МТВ-Плюс", який йому належить, зараз крутять російську пропаганду.

Також Балицькому належить "Мелітопольський завод підшипників ковзання", який працював із Росією та Білоруссю.

Частину бізнес-імперії Балицький оформив на сім’ю

Частина власності екснардепа оформлена на членів його родини, які проживають у тимчасово окупованому Криму.

На сім’ю він "переписав" не лише мелітопольські підприємства, а й ті, які розташовані у Києві. Наприклад, туристична компанія у Києві "Альбіон Тревел" оформлена на сестру Балицького Катерину, а також столична компанія "Авіаційна група", яка займається ремонтом повітряних суден і навчанням пілотів – на дружину Наталю.

У Мелітополі в Балицького є:

  • свій бізнес-центр,
  • швейна фабрика,
  • завод "Автогідроагрегат",
  • "Мелітопольський пивзавод",
  • автобаза №21098,
  • магазини побутових та електротоварів.

Балицький має свій бізнес також і на території тимчасово окупованого Криму.

Євген Балицький в ефірі власного телеканалу не один раз виступав з підтримкою окупантів. Він заявляв, що "все більше розуміє Донбас", транслював російську пропаганду, позиціонував себе як "голос незгодних".

За даними ЗМІ, 2016 року СБУ перевіряла його висловлювання за підозрою в держзраді. Проте перевірка так і не закінчилася.

Раніше повідомлялося, що українська акторка Наталія Романіченко, яка також є власницею модельної агенції для дітей "Be WOW" у Запоріжжі, оголосила себе "мером" окупованого росіянами міста Василівка у Запорізькій області.

Нагадаємо, раніше в Офісі президента України висміяли нову "владу" окупантів. Радник керівника ОП Михайло Подоляк звернув увагу, що серед нових призначених рашистами "керівників" є педофіли, двірники і прибиральниці.

Читайте також:

viber
війна в Україні Запорізька область вторгнення Росії Євген Балицький
Реклама
Популярне
"Для мене це свято священне": ще один український артист розважав росіян на 9 травня"Для мене це свято священне": ще один український артист розважав росіян на 9 травня З 11 травня на кожного чекає удача, зцілення, суперможливості - гороскоп для всіх знаків на рікЗ 11 травня на кожного чекає удача, зцілення, суперможливості - гороскоп для всіх знаків на рік "Ваші тут тільки шмарклі під носом": у мережі накинулися на нетверезу путіністку Симоньян"Ваші тут тільки шмарклі під носом": у мережі накинулися на нетверезу путіністку Симоньян Кредитні канікули: яким чином каратимуть боржників після війниКредитні канікули: яким чином каратимуть боржників після війни Прикмети на п'ятницю 13 травня: що не можна робити і як не потрапити в бідуПрикмети на п'ятницю 13 травня: що не можна робити і як не потрапити в біду
Підтримайте Главред

Останні новини

16:10

Єдина п'ятниця 13 в 2022 році: астрологи розповіли, якої чекати небезпеки

16:08

Собчак показала гігантську терасу нового особняка

16:04

Армія України звільнить Крим і Донбас: Жданов назвав терміни й умови потужного контрнаступуВідео

15:53

ЗСУ виходять на держкордон на Харківщині: РФ готує штурм на трьох напрямкахВідео

15:53

Нідерланди передають Україні нову партію потужних гаубиць Panzerhaubitze 2000Відео

Реклама
15:48

Як правильно нарізати картоплю соломкою і приготувати фрі вдома: секрети для досвідчених господинь

15:33

Євробачення-2022: Кондратюк дав несподіваний прогноз для Kalush OrchestraВідео

15:27

Окупанти відмовляються йти в "м'ясорубку": командування РФ влаштувало пекло рашистам-бунтівникамВідео

15:24

"Плювок у бік Росії": Сосєдов назвав вчинок Кіркорова "аморальним"

15:22

Марні спроби примирити жертву та вбивцю: чому росіяни вже зараз мають спокутувати свою провинуПогляд

15:15

Окупанти призначили губернатором Запорізької області екснардепа від ОПЗЖ: що про нього відомоВідео

15:06

Прикмети на п'ятницю 13 травня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

14:54

В ОП розповіли про переговори щодо нової евакуації: кого можуть вивезти з АзовсталіВідео

14:30

У Медведєва "пригоріло" від ленд-лізу для України - погрожує світу ядерною війною

14:25

Влаштували "феєрверки": ЗСУ показали, як вони майстерно розтрощили позиції ворогаВідео

14:17

"Мій Херсон вам в рот не влізе": Беленюк показав яскраву обновку

14:13

ПриватБанк не працює: стало відомо про масштабний збій

13:59

Окупанти РФ втратили ще один корабель у Чорному морі - джерело в ГУРВідео

13:50

Самогубства і самостріли: полонений рашист розповів про паніку окупантів в УкраїніВідео

13:49

Вступ Фінляндії у НАТО буде швидким і гладким – СтолтенбергВідео

Реклама
13:30

Хильнули чарку і заблудилися: на Луганщині п’яні окупанти помилково підвезли техніку до позицій ЗСУВідео

13:25

На "Варшавці" на місці зруйнованого мосту будують тимчасовий об’їзд, - Укравтодор

13:24

Кароль катком пройшлася по рашисту Лепсу: "ти будеш їжею для черв'яків"

13:09

Мамі й дочці на пероні відірвало ноги - історія сім'ї, яка пережила обстріл вокзалу в КраматорськуВідео

13:09

Російська армія волоцюг зганьбилася на весь світ та прагне реваншуПогляд

13:00

Гороскоп на завтра, 13 травня 2022: Терезам - плітки, Рибам - довгоочікувана пропозиція

12:58

Розплата за війну: схвалено примусове вилучення активів банків РФ в УкраїніВідео

12:42

"Повертаємо своє": у Міноборони показали кадри контрудару ЗСУ – техніка ворога палаєВідео

12:38

"Ніде не приживуся": Санта Дімопулос розповіла, що робить під час війни

12:33

Щось "хлопнуло": у Хабаровському краї стався вибух у військовій частині, є загиблий та постраждалі

12:28

Путін лягає на операційний стіл: у РФ розповіли про підготовку двійниківВідео

12:20

На Чернігівщині чоловік, якого розстріляли окупанти, вибрався з могилиВідео

11:59

РФ готує новий наступ: військові експерти США назвали найнебезпечніший напрямокВідео

11:57

Одразу вісім українських артистів виступлять на Match for peace #StopWarInUkraine в Естонії 13 травня

11:50

Українські бійці попросили про допомогу в Ілона Маска, щоб вийти з АзовсталіВідео

11:43

"Хрущов створив беліберду, віддавши Крим Україні": Фрейндліх відпрацювала за методичкою Кремля

11:23

Україна має публічно принизити ПутінаПогляд

11:21

Рашисти на Київщині розстрілювали беззбройних у спину: кадри CNN, що шокуютьВідео

11:17

Потужний вибух у Запоріжжі: окупанти вдарили по місту крилатою ракетою

11:05

Гороскоп на сьогодні, 12 травня 2022: Дівам – великі гроші, Стрільцям -переїзд, Рибам - обман

Реклама
10:58

Знищили взвод окупантів: на Харківщині ЗСУ хитрістю приспали пильність ворога і розгромили йогоВідео

10:55

Чіпи з холодильників і посудомийок: ЗМІ з'ясували, з чого у РФ створюють хвалену "суперзброю"

10:51

В ОП заявили, що питання водопостачання в Миколаєві буде вирішене у найближчі дні

10:49

"Вона не хвора": Суханов назвав єдину росіянку, до якої залишилася повага і довіра

10:13

В МВС розповіли про дві найкритичніші точки на фронтіВідео

10:07

"Азовці" разом з ЗСУ ефектно стерли з лиця землі БМП і піхоту окупантівВідео

10:03

РФ визнала нездатність захопити ключові міста України - розвідка БританіїВідео

09:41

Українські бійці ювелірно знищили ворожу САУ "Акація" з американських гаубиць М777А2Відео

09:37

ЗСУ відкинуть окупантів на позиції до 23 лютого до кінця літа - американський генерал

09:16

Крим 2.0 в Херсоні, або Навіщо гауляйтери Кремля віщають про приєднання до РФПогляд

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти