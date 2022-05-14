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Рашисти хочуть мобілізувати чоловіків з Криму в Запорізьку область - розвідка

14 травня 2022, 20:41

Чоловікам пропонують підписати контракт з ЗС рф строком від 3-х місяців до року. Нібито "контрактники" служитимуть у Запорізькій та Херсонській областях.

Крим
З Криму хочуть мобілізувати чоловіків / injir . media

В Запорізьку область з окупованого Криму мають намір мобілізувати чоловіків, повідомляє розвідка Міноборони України.

На "держпідприємства" Кримського півострова прийшло розпорядження. Чоловікам пропонують підписати контракт з ЗС рф терміном від 3-х місяців до року. Нібито "контрактники" служитимуть у Запорізькій та Херсонській областях. Але знайома по 2014 і 2022 році практика "їх там немає" показує, що обіцянки рф з реальністю розходяться.

"Багато полонених рашистів скаржаться якраз на те, що незважаючи на обіцянки "виконувати виключно поліцейські функції в захоплених населених пунктах", вони відразу опиняються на передовій", — пишуть представники ГУР України.

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області теж готуються до мобілізації. Рашисти хочуть змусити українців воювати проти своїх же. Для переконання використовують різні методи тиску: поширюють фейки, що по Василівці та селу Гладке стріляли ЗСУ, а на території області воюють іноземні найманці, які гинуть чомусь у Запоріжжі.

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Війна Росії проти України

Нагадаємо, вранці 24 лютого 2022 року Росія почала повномасштабну війну проти України.

Президент РФ Володимир Путін заявив про те, що російська армія почала на території України Т.зв. "спеціальну військову операцію".

При цьому агресор почав наносити ракетні удари по багатьох районах України. В результаті є численні жертви, а також великі руйнування як житлового фонду, так і промислових підприємств.

Спочатку РФ вторглася на територію України відразу з декількох напрямків, у тому числі з території Білорусі.

Бої проходили на підступах до Києва, Харкова, Чернігова та сум.

Однак завдяки героїчним зусиллям Збройних сил України, територіальної оборони та простих українців, які допомагають захищати свою землю, на багатьох напрямках ворога вдалося зупинити і навіть відкинути на значну відстань.

Після втечі окупантів у багатьох районах України почали знаходити братські могили мирних жителів, закатованих і вбитих окупантами. Люди були беззбройні і не чинили опору, у багатьох з них були пов'язані руки.

Невмотивована варварська агресія РФ проти України, а також масове вбивство російськими окупантами мирних жителів стали причиною створення потужного антиросійського міжнародного фронту. Союзники вже надали Україні зброю для захисту від РФ (у тому числі важке озброєння), а також виділяють Києву необхідну фінансову допомогу.

При цьому в США був прийнятий законодавцями і підписаний президентом Джо Байденом закон про ленд-лізу, що відкриває практично необмежені ресурси для військового зміцнення ЗСУ в боротьбі з російськими окупантами.

Переговорний процес між Україною та РФ, що проходив у Білорусі та Туреччині, перейшов у режим онлайн. При цьому в Україні вже заявили, що точкою у війні має стати повне звільнення всіх захоплених РФ територій.

За даними Міноборони України втрати російських окупантів перевищують 26 тисяч. ЗСУ знищили близько 4 тисяч танків і бронемашин і більше 350 літаків і вертольотів РФ. Справжньою сенсацією стало знищення українськими ракетами Нептун флагмана ЧФ Росії крейсера Москва. У свою чергу Москва заявляє, що" спецоперація " в Україні нібито йде за планом.

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війна в Україні військова агресія РФ зовнішня розвідка
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