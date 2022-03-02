"Хочуть в цивільному повернутися додому": голодні окупанти грабують будинки і магазини секонд-хенду

Російські військові витягують українців з підвалів і змушують їх сидіти під авіаударами / Reuters

У Тростянці Сумської області російські окупанти займаються мародерством і грабунками. Причому, як серед мирного населення, крадучи у людей їжу, так і спустошують магазини секонд-хенду, щоб зняти військову форму.

Як повідомив глава Сумської ОВА Дмитро Живицький, агресори пограбували магазин секонд-хенду, щоб переодягнутися у цивільний одяг, пише НВ.

читайте такожУ Житомирі через ракетний удар загинули мирні жителі, серед постраждалих є діти"Мародерство ворога набрало серйозних обертів. Військові РФ голодні, вони не тільки продовжують обносити продуктові крамниці, а вже лізуть в будинки до людей. Дуже часто буває, що заходять в будинки, витягують людей і забирають у них їжу, одяг", - сказав Живицький.

За його словами, ймовірно, в цивільному одязі вони хочуть повернутися назад, на свою батьківщину.

Нагадаємо, російські окупанти захопили Тростянець і розгорнули там свій штаб. Місцева влада продовжує працювати у своєму режимі. Люди власноруч печуть хліб.

Напередодні Живицький звернувся до світу, влади та ЗСУ з проханням надати області зброю. Зокрема, захист авіацією. За його словами, тероборона "ловить окупантів голими руками".

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