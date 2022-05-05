Допомагав рятувати буйволів: під Харковом орки вбили 15-річного волонтера

Під Харковом орки вбили під час обстрілу 15-річного волонтера/ УНИАН

У Харківській області в четвер, 5 травня, під час обстрілу з боку російських загарбників загинув 15-річний волонтер. Хлопець якраз допомагав команді "Екопарку Фельдмана" вивозити африканських буйволів.

Ще двоє людей отримали важкі поранення, за їхнє життя борються лікарі. Про трагедію розповів власник екопарку Олександр Фельдман у відеозверненні.

"Сьогодні, 5 травня, під час евакуації буйволів із "Фельдман Екопарку" під обстріл потрапила команда наших співробітників та волонтерів", – зазначив він.

Загиблий хлопець допомагав батькам годувати та евакуйовувати тварин. За словами власника, це вже шоста жертва російських загарбників у команді екопарку.

Наразі евакуація тварин продовжується. "Екопарк Фельдмана" на Харківщині перебуває майже на лінії вогню, і він постійно зазнає обстрілів. Від початку широкомасштабного вторгнення звідти уже вдалося врятувати близько 80% тварин. Працівники закладу, волонтери і зоозахисники вивозять тварин, ризикуючи своїм життям.

Нагадаємо, на початку березня під Харковом в екопарку в селі Лісове загинули двоє людей, які хотіли погодувати тварин. Вони прорвалися на територію, щоб хоча б один раз на три дні погодувати вихованців, проте одразу потрапили під ворожий вогонь.

Раніше повідомлялося, що у Херсоні орки ще перші дні окупації розстріляли майже 40 мирних жителів. Однією з їхніх жертв стала 17-річна Анастасія Мостова. Мама загиблої дівчини розповіла, що її доньку застрелили просто на вулиці.

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