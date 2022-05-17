На Херсонщині снайпер агресорів підло застрелив волонтера, який вивозив людей з окупації

На Херсонщині снайпер агресорів підло застрелив волонтера / соцмережі і ua.depositphotos.com

У тимчасово окупованій росіянами Херсонщини снайпер окупантів убив підприємця і волонтера Антона Кушніра. Про це повідомив депутат Херсонської міської ради та колега застреленого волонтера Іван Бебко на своїй сторінці у Facebook.

Він повідомляє, що куля окупанта влучила в голову чоловікові, коли він на своїй машині вивозив із захопленого регіону двох жінок з дітьми.

"Антон возив ліки в Херсон, а також вивозив на своєму автомобілі сім'ї з окупованих територій. У вбитого волонтера залишилося четверо дітей", - написав Бебко.

читайте такожРозстріляв пенсіонера на вулиці: першого військового РФ судитимуть за вбивство цивільного на Сумщині

Нагадаємо, раніше в Чернігівській області російські окупанти вистрілили в голову місцевому жителю Миколі Куліченку. Але чоловікові вдалося вижити - куля пройшла навиліт. Незважаючи на зв'язані руки він вибрався з могили, в якій його поховали путінські солдати разом з його двома братами.

"Тут були ми з братами і ще поранені солдати. Через кілька діб нас повезли на розстріл. Нам зав'язали очі і руки за спиною, а потім вистрілили в голови. Спочатку моєму старшому братові, потім молодшому - Дімі. Скинули в могилу, я впав останнім", – розповів Микола.

У Миколи куля пройшла через щоку навиліт і не торкнулася життєво важливі органи. Незважаючи на зв'язані руки і кровотечу, йому вдалося вибратися з могили і дістатися до найближчого села пішки.

Інші новини: