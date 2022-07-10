У Києві любителька Путіна напала на дітей, які збирали гроші для ЗСУ: її неабияк пошарпали свідки

Улюблениця Путіна напала на дітей у Києві/ УНІАН, Reuters , скріншот

У Солом'янському районі Києва місцеві побили жінку і облили її фарбою. Все через те, що вона почала розповідати про "порядки Путіна" і напала на дітей, які продавали іграшки з метою збору коштів для потреб ЗСУ. Про це повідомили в пабліках.

Жінка, яка і спровокувала весь скандал, приїхала продавати овочі. Вона зламала дітям лоток, побила Іграшки і почала розповідати про те, що"приїде Путін і наведе тут порядок".

На це відреагували свідки конфлікту і накинулися на любительку "русского міра". Кілька жінок почали штовхати її і викидати овочі з її сумки. Один чоловік вилив їй на голову фарбу.

читайте такожПутінський лизоблюд Пореченков назвав" кращими людьми країни " окупантів, які вбивають українців

Нагадаємо, популярні в Інтернеті маразматичні бабки, які іменують себе "загонами" Путіна, записали нове відео про непотрібність долара і любові до "Святого" рубля. Відео чергового звернення до аудиторії виклав на своїй сторінці журналіст Дмитро Гордон. "Путінські баби загрожують покарати США", - написав він.

Інші новини: