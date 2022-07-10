У Києві любителька Путіна напала на дітей, які збирали гроші для ЗСУ: її неабияк пошарпали свідки

Жінку почали штовхати, а потім вилили на голову фарбу.
У Солом'янському районі Києва місцеві побили жінку і облили її фарбою. Все через те, що вона почала розповідати про "порядки Путіна" і напала на дітей, які продавали іграшки з метою збору коштів для потреб ЗСУ. Про це повідомили в пабліках.
Жінка, яка і спровокувала весь скандал, приїхала продавати овочі. Вона зламала дітям лоток, побила Іграшки і почала розповідати про те, що"приїде Путін і наведе тут порядок".
На це відреагували свідки конфлікту і накинулися на любительку "русского міра". Кілька жінок почали штовхати її і викидати овочі з її сумки. Один чоловік вилив їй на голову фарбу.
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Нагадаємо, популярні в Інтернеті маразматичні бабки, які іменують себе "загонами" Путіна, записали нове відео про непотрібність долара і любові до "Святого" рубля. Відео чергового звернення до аудиторії виклав на своїй сторінці журналіст Дмитро Гордон. "Путінські баби загрожують покарати США", - написав він.
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