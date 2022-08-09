"Воювати будемо до останнього росіянина": Подоляк озвучив терміни закінчення війни в Україні

Михайло Подоляк спрогнозував, коли закінчиться війна в Україні/ Фото УНІАН, ОП

Війна в Україні закінчиться під час каденції президента Володимира Зеленського, а ось російського диктатора Володимира Путіна на той момент вже не буде. Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, зазначивши, що під час воєнного стану вибори проводити не можна.

За словами радника глави ОП, після низки істотних поразок на полі бою в РФ може відбутися зміна влади.

"Нам не важливо, хто буде з того боку. У них вся політична еліта знаходиться в трохи неадекватному пропагандистському стані, і немає різниці, хто з них буде наступником. Але я думаю, щойно Росія отримає низку істотних тактичних поразок на полі бою, у них почнуться певні конфліктні внутрішньоелітні процеси, які зможуть привести до іншої конфігурації влади як такої з іншими лідерами - найімовірніше, тимчасовими - на чолі Російської Федерації", - сказав радник Офісу президента в інтерв'ю BBC.

Також він відповів на запитання, чи можлива така ситуація, за якої президент Зеленський підпише мир не на умовах України, якщо в якийсь момент виникне вибір між збереженням української державності й збереженням українського народу.

"Я думаю, воювати ми будемо до останнього росіянина на території України — це перше. Друге - такого вибору точно не буде, повірте. І третє, президент Зеленський - абсолютно відповідальна особа, яка буде до кінця ефективно управляти системою оборони України та пробувати мінімізувати будь-які втрати живої сили з нашого боку за рахунок ефективної роботи з нашими партнерами для того, щоби механізувати війну. Тобто, щоб було більше зброї та менше людських втрат", — сказав Подоляк.

Як повідомляв Главред, начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов вважає, що війна в Україні закінчиться тоді, коли наша країна поверне собі кордони, які були станом на 1991 рік. Це може статися вже наступного року.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заявив, що гаряча фаза війни в Україні може тривати до кінця року.

Голова Центру досліджень політичних цінностей Олександр Доній впевнений, що війна в Україні триватиме до смерті Путіна.

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