"Європейці не сприймуть перемогу РФ у війні": євродепутат закликала постачати Україні більше зброї

Наталі Луазо закликала постачати в Україну більше зброї / Фото скріншот Youtube, УНІАН

Глава підкомітету Європейського парламенту з питань безпеки і оборони, ексміністр Франції у європейських справах Наталі Луазо заявила, що в Європі не готові сприйняти, щоб країна-агресорка Росія виграла війну проти України.

За її словами, Україні потрібно постачати більше озброєнь і військової техніки для допомоги в протистоянні Росії. Про це Луазо сказала в інтерв'ю австрійському Центру демократичних принципів (CDI), опублікованому на YouTube.

"Росіяни не очікували, що війна триватиме кілька місяців. Територіальні досягнення, які вони отримали, не вражають. Тобто, є сильний опір. І з огляду на це, ми повинні продовжувати постачати Україні військову техніку, і навіть збільшити обсяги поставок. І ми будемо це робити", - заявила євродепутат.

Вона підкреслила, що попри твердження глави РФ Володимира Путіна, війна в Україні не йде за його планом. А європейці "в жодному разі не сприймуть того, щоб його країна виграла її".

За словами Луазо, Франція вже не відсторонюється від допомоги українській державі важким озброєнням, про що свідчить передача гаубиць CAESAR. Також політик переконує, що багато поставок військового обладнання і техніки, які французький уряд надає Україні, залишаються непублічними.

"100% обіцянок щодо військової техніки, даних Володимиру Зеленському Еммануелем Макроном, були дотримані", - стверджує ексміністр.

Наталі Луазо, яка з початку повномасштабного вторгнення РФ кілька разів відвідала Україну, зазначила, що рішучість і єдність українського народу в протистоянні російському агресору вражає.

На її думку, Путін напав на Україну, бо боявся успіху демократичної моделі розвитку.

"Успіх ліберальної України продемонстрував би всі помилки нинішньої Росії. І Путін, очевидно, захотів зупинити це", - підкреслила вона.

Як повідомляв Главред, дипломат, керівник Центру досліджень Росії, колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко вважає, що Франція та Німеччина можуть побоюватися перемоги України у війні з Росією.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон пояснив, для чого спілкується телефоном з Володимиром Путіним. За його словами, необхідно мати працюючий канал зв'язку з Росією "про всяк випадок".

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