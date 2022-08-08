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У Пентагоні назвали колосальні втрати росіян у війні проти України

8 серпня 2022, 21:59

Мораль російських солдатів знаходиться на набагато нижчому рівні, ніж в українських військових.

російські військові, окупанти
Окупанти/ Reuters, Радіо Свобода

Заступник Міністра оборони США з політичних питань Колін Каль в ході брифінгу заявив, що загальна кількість поранених і вбитих російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення в Україну сягає 80 тисяч солдатів.

"Я думаю, що можна з упевненістю припустити, що росіяни, ймовірно, втратили 70 або 80 тисяч осіб за останні 6 місяців. Це загальна кількість убитих і поранених в бою", - заявив Каль.

Він зазначив, що на тлі таких значних втрат президент Росії Володимир Путін не досяг жодної зі своїх цілей в Україні.

При цьому мораль російських солдатів знаходиться на набагато нижчому рівні, ніж в українських військових.

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Нагадаємо, раніше, на другий день повномасштабного вторгнення Росії в Україну - 25 лютого 2022 року - під Києвом ЗСУ ліквідували полковника поліції Ігоря Мурзіна. Однак в РФ тіло замкомандира Кузбаського спецзагону швидкого реагування (СОБР) окупанти відправили більше ніж через чотири місяці.

Крім того, Збройними силами України був ліквідовано гвардії полковник військ РФ Сергій Кенс. Журналіст Роман Цимбалюк писав, що Кенс загинув у результаті удару по пунктах управління і складам ЗС РФ в Херсонській області.

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війна в Україні ЗСУ пенсіонери війна Росії та України
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