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Почнеться "сезон воєн": у США пояснили, чому не дозволять РФ захопити Україну

8 серпня 2022, 19:39

Якби російським окупантам вдалося захопити Українську державу, це мало б катастрофічні наслідки для всього світу.

Энтони Блинкен, Украинские военные
У США пояснили, чому не дозволять РФ захопити Україну/ Reuters, Генштаб ВСУ

Сполучені Штати Америки не дозволять Росії захопити Україну, адже це може стати "спусковим гачком" для того, щоб у світі "розпочався сезон" подібних воєн.

У такому разі великі держави сприйняли б це як підтвердження, що можна захоплювати чужі території і не нести за це ніяке покарання. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Африки, пише Reuters.

"Якщо ми дозволимо великій країні знущатися над меншою, просто вторгнутися до неї та захопити її територію, тоді це буде відкритий сезон не лише в Європі, але й у всьому світі", – наголосив Блінкен.

Він додав, що війна, яку країна-агресорка Росія розв’язала проти України, становить загрозу основоположним принципам міжнародної системи, тому важливо зараз протистояти агресії РФ.

Раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що відновлення переговорів України з Росією можливе лише за умови кількох важливих тактичних поразок країни-агресора. Інакше РФ відмовиться від них або ж спробує обдурити договірні сторони.

Нагадаємо, в ЗСУ розповіли, що російські загарбники підтягують на південь додаткові сили з окупованого Криму, але в основному розподіляють по лінії фронту ту кількість військових РФ, яка вже є на місцях. Через точні удари української армії росіяни були позбавлені логістичного забезпечення на півдні України.

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війна в Україні новини США вторгнення Росії Ентоні Блінкен
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