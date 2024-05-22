Додаткова відпустка для військових: в Кабміні розповіли, як отримати

Відпустка надається військовослужбовцям, які беруть безпосередню участь у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони.

https://glavred.net/ukraine/dopolnitelnyy-otpusk-dlya-voennyh-v-kabmine-rasskazali-kak-poluchit-10567118.html Посилання скопійоване

Бійці Сил оборони можуть отримати додаткову відпустку / колаж: Главред, фото: Сили територіальної оборони ЗСУ, Кабінет Міністрів України

Українські бійці Сил оборони можуть отримати додаткову відпустку за кожну одиницю знищеної ворожої військової техніки, йдеться в постанові Кабінету міністрів №585.

Зазначається, що відпустка надається військовослужбовцям, які беруть безпосередню участь у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони під час дії особливого періоду, заходах з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

В постанові мовиться, що загальна тривалість відпустки не повинна перевищувати 15 календарних днів на рік.

відео дня

Також відомо, що за кожну одиницю знищеної ворожої техніки передбачено відпустку такої тривалості:

військовий корабель — 5 днів;

військовий літак — 5 днів;

зенітно-ракетний комплекс — 4 дні;

самохідна артилерійська установка або реактивна система залпового вогню — 4 дні;

військовий вертоліт — 4 дні;

танк — 3 дні;

бойова машина десанту, бронетранспортер, командно-штабна машина, бойова машина піхоти, артилерійська система — 3 дні;

інші бронеавтомобілі або вантажні автомобілі — 2 дні;

радіолокаційні системи засобів протиповітряної оборони — 4 дні;

засіб контрбатарейної боротьби — 2 дні;

засіб радіоелектронної боротьби — 2 дні;

легкі безпілотники малої дальності — 1 день;

середні безпілотники середньої дальності — 2 дні;

важкі безпілотники великої дальності — 3 дні;

крилата або балістична ракета — 3 дні;

комплекс дальнього візуального спостереження — 4 дні;

засоби радіоелектронної розвідки — 2 дні.

Варто наголосити, що підтвердженням знищення ворожої техніки є журнал бойових дій, рапорт командира підрозділу, в якому детально зазначаються обставини, місце, дата, час, спосіб знищення, тип знищеної техніки, донесення командирів суміжних підрозділів, а також дані відеофіксації, технічних засобів розвідки під час бойової роботи.

Що відомо про Кабінет Міністрів України? Кабінет Міністрів України — Кабінет Міністрів в Україні, колегіальний, вищий орган виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України, пише Вікіпедія.

Удари ЗСУ по техніці РФ - останні новини

Нагадаємо, 19 травня Сили оборони України завдали удару по ракетному кораблю "Циклон" Чорноморського флоту РФ. Внаслідок атаки російський корабель проекту 22800 був повністю знищений не завершивши державні випробування.

Сили оборони України також знищили морський тральщик Чорноморського флоту країни-агресорки Росії "Ковровець".

Раніше повідомлялось, що українські військові майстерно знищили російський штурмовик Су-25.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред