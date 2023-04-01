Військовий експерт спрогнозував, чи застосує РФ проти України тактичну ядерну зброю

Недавні заяви диктатора Путіна про те, що він хоче розмістити в Білорусі ядерну зброю, мають на меті не загрози Києву, вважає Олег Жданов.

Застосує РФ проти України тактичну ядерну зброю: прогноз Олега Жданов / Колаж фото УНІАН і ua.depositphotos.com

Тактичну ядерну зброю у форматі електромагнітного імпульсного удару країна-агресор Росії проти України ніяк не зможе застосувати. Про це в інтерв'ю Главреду сказав полковник запасу, військовий експерт Олег Жданов.

"Питання застосування електромагнітного імпульсу поки знаходиться в області наукової фантастики. Щоб отримати настільки потужний імпульс навіть на території будь-якої з областей України, потрібно підірвати 100 мегатонну бомбу при висотному ядерному вибуху. Сценарій нереальний. І далеко не факт, що електромагнітний імпульс у великому і доступному для огляду радіусі виведе електроніку з ладу. Це ілюзорна лякалка - така ж, як і ядерна зима, і існує тільки в теорії. На практиці її ніхто не перевіряв, тому що, слава Богу, ядерної війни в світі досі не сталося", ‒ сказав він.

Жданов вважає, що недавні заяви російського диктатора Путіна про те, що він хоче розмістити в Білорусі ядерну зброю, мають на меті не погрози Києву, а спробувати налякати країни НАТО.

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"Що стосується можливості застосування тактичної ядерної зброї по Україні, якщо Путін збирався б вдатися до такого кроку, сенс його сьогодні вести В Білорусь? Тоді зброя була б на території України або ж десь у Ростовській чи Білгородській областях. Там, де є можливості для його застосування. Тактична зброя - це ракети дальністю від 100 до 150 кілометрів. Далі йдуть вже оперативно-тактичні засоби. Вважаю, що білоруський гамбіт, в який грає Путін, це історія не про Україну. Йде буцання, спроба налякати НАТО і створити ілюзію Росії як потужної і грізної держави", ‒ сказав він.

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 700 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Путін погрожує розміщенням тактичної ядерної зброї в Білорусі

Керівник країни-окупанта Росії Володимир Путін 25 березня оголосив про свої нібито "наміри" розмістити ядерну зброю на території Республіки Білорусь.

До 1 липня планують добудувати спеціальне сховище в РБ. За словами Путіна, Мінськ, мовляв,"не отримає контролю над ядерними зарядами".

У Білому домі сказали, що Вашингтон на даний момент не бачить ознак переміщення ядерної зброї в Білорусь з території РФ. Штати будуть надалі спостерігати за ситуацією.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що плани Путіна щодо розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі сигналізують про його страх. Путін зазнає поразки і намагається всіх лякати. При цьому російський директор порушує договір про нерозповсюдження ядерної зброї.

Війна Росії проти України: