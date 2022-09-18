Військовий експерт спрогнозував, коли слід чекати нового контрнаступу ЗСУ / Фото УНІАН

Темп контрнаступ ЗСУ після стрімких подій в Харківській області сповільнилися через резерви. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов у коментарі Оглядач.

"На сьогоднішній день ми не маємо можливості постійно вводити в бій нові резерви. Як я розумію, зараз буде спостерігатися деяке зниження темпів контрнаступу, але воно триває на Херсонському напрямку, частково на Донецькому напрямку в районі Сіверська — Лиман, Кремінна. З'явилася інформація про те, що вже 5 тисяч військовослужбовців нашої армії закінчили навчання на Заході. Зараз ми будемо формувати новий резерв, який здійснить наступний етап більш активного контрнаступу", — заявив він.

Крім того, Жданов не виключає, що активізація дій на фронті знову може відбутися вже в найближчі тижні ‒ можливо, до кінця вересня.

Нагадаємо, раніше представник Головного управління розвідки Вадим Скібіцький говорив - у Росії є 120-денний план на війну проти України. Подальші дії окупантів залежатимуть від того, що відбувається на фронті.

Через невдачі окупанти змушені кожні 30 днів вносити корективи в свої дії і концентруватися тільки на ряді напрямків.

Раніше повідомлялося, що Німеччина планує передати Україні 16 танків, які здатні в бойових умовах наводити переправи. Про це повідомило Міністерство оборони Німеччини. Танкові мостоукладчики Biber можна використовувати для проходження через воду або інші перешкоди.

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