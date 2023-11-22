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Військовий експерт розповіла, за яких умов F-16 серйозно вплинуть на бої

Дмитро Відоменко
22 листопада 2023, 01:35
F-16 може змінити ситуацію на фронті, але все буде залежати від кількості. Експерт розповів, що навіть ескадрилья може вплинути на один напрямок.
F-16, Федоров
Як каже експерт Юрій Федоров, буде добре, якщо в Україну разом з F-16 прибудуть ракети дальністю 180 кілометрів / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com і скріншоти з відео

Американські літаки моделі F-16 дійсно можуть змінити хід україно-російської війни. Однак, все залежить від того, скільки їх поставлять ЗСУ західні союзники, розповів у коментарі порталу "24 каналу" військовий експерт Юрій Федоров.

За його словами, одна ескадрилья F-16 дасть серйозний результат, але на вузькій ділянці фронту. Наприклад, на стратегічному напрямку – Мелітопольському. F-16 можуть допомогти перерізати росіянам залізничне сполучення в місті Токмак, завдяки якому окупанти підтягують техніку з Донецька і Криму.

"Я б не сказав, що 12 літаків або 20, або 24 змінять всю картину війни. Це зовсім не так. Це аж надто оптимістичні заяви", - говорить Федоров.

відео дня

Крім того, каже Федоров, якщо в Україну разом з F-16 прибудуть ракети дальністю 180 кілометрів, то ЗСУ зможуть нав'язати серйозні бої ворожій авіації.

"Якщо в Україну разом з F-16 прибудуть ракети дальністю 180 кілометрів, тоді спроби російської авіації наносити удари керованими бомбами або ракетами "повітря – земля" будуть зведені до мінімуму, а може навіть до нуля, – пояснив він.

F-16 для України

Раніше Сергій Шойгу пригрозив знищити F-16 ЗСУ "за 20 днів" і пофантазував про успіхи ППО РФ. Голова Міноборони країни-агресора оприлюднив неправдоподібну статистику "успіхів" ППО окупантів.

Міністр оборони Бельгії Людівін Дедондер заявила, що оборонне відомство країни має намір направити багатоцільові винищувачі F-16 в Україну, починаючи з 2025 року. Міністр не уточнила кількість винищувачів, які будуть відправлені в Україну.

Данія розраховує передати Україні перші винищувачі F-16 навесні 2024 року. Однак точна дата передачі буде залежати від трьох факторів – готовності пілотів, техніків та інфраструктури.

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ЗСУ F-16 війна Росії та України
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