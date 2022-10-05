Яким буде подальший контрнаступ ЗСУ: прогноз військового експерта / фото УНІАН

У бійців ЗСУ є кілька сценаріїв для подальшого контрнаступу на позиції окупантів. Про це в інтерв'ю "Теперішньому часу" розповів відомий військовий експерт керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

Відповідаючи на питання про те, який напрямок він бачить пріоритетним для ЗСУ, військовий експерт зазначив, що в даний час події розвиваються так, що сценаріїв може трохи більше, ніж два.

"Їх [сценаріїв ‒ Главред] кілька, Як може піти подальший контрнаступ. І в цьому, я думаю, і є перевага українських військ, що ми бачимо навіть на прикладі контрнаступу Лиману", -- прокоментував Мусієнко.

За його словами, натиск ЗСУ змушує російську армію постійно маневрувати. Експерт підкреслює, що таким чином українські бійці нав'язують РФ свій власний сценарій боротьби. При цьому у російської армії не вистачає резервів для таких операцій.

"Вони [окупанти ‒ Главред] постійно пересуваються по лінії фронту, що ставить їх під удар по різних позиціях і, відповідно, дає можливості Збройним силам України скористатися ситуацією. Тому нехай думають, нехай переміщують війська, нехай помиляються, нехай ламають голову і так далі", - підсумував Мусієнко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в мережі спливло відео того, як керівник ПВК "Вагнер" бізнесмен Євген Пригожин (більш відомий як "кухар Путіна") відвідав в'язницю в Республіці Мордовія (російській глибинці), де займався вербуванням ув'язнених - для участі у війні проти України.

До того раніше російський оппозіонер-політолог Андрій Піонтковський говорив про те, що у разі подальших успіхів ЗСУ на фронті Росію чекає переворот, який закінчиться поваленням Володимира Путіна.

Піонтковський вважає, що недавні вибухи в Новофедорівці в Криму – не тільки відмінний військовий експеримент, але і має психологічний ефект. А систему кремлівської брехні і пропаганди може зламати звільнення Херсона.

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