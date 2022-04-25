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Військовий експерт розповів, які проблеми у Росії з наступом на Донбасі

25 квітня 2022, 02:37

Військовий експерт Олег Жанов також окремо і особливо зазначив, що росіяни хочуть зробити спробу і наростити власні зусилля через введення резерву.

Техніка
Військовий експерт розповів, які проблеми у Росії з наступом на Донбасі / колаж УНІАН, Reuters

Найближчим часом росіяни наступатимуть на сході України, а ЗСУ за допомогою позиційної оборони - намагатися "максимально перемолотити цю машину", поки у російських військ не закінчиться наступальний потенціал. Таку думку український військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов виявив в інтерв'ю Дмитру Гордону.

"Росія пішла в наступ, але вона не почала масованого наступу, тому що вони так і не змогли зібрати єдине ударне угруповання для того, щоб – перший удар повинен бути найпотужнішим. Перший удар повинен приголомшувати противника по потужності, і постаратися першим ударом зробити пролом в обороні. І тоді можна розвивати успіх. Потім вводити другий ешелон і так далі. Але вони навіть цього не змогли, вони з безпосереднього зіткнення перейшли до атакуючих дій", – сказав експерт.

Тепер, каже Жданов, росіяни хочуть зробити спробу і наростити власні зусилля через введення резерву. Але цей процес у них "розмазується в часі".

"Ми позиційною обороною намагаємося максимально перемолотити цю машину. Поки нам вдається. Я думаю, що в найближчі тиждень-два ми будемо вести активні позиційні бої щодо зниження наступального потенціалу російських військ. Простою мовою, ми їх будемо просто вимотувати. Вони йдуть в атаку-ми їх б'ємо. Вони відходять, перегрупуються, йдуть в атаку – ми їх знову б'ємо. І при цьому ми ще й маневруємо між позиціями. Ось це головне завдання, і я думаю, до кінця квітня ми будемо спостерігати", – сказав Жданов.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що російських окупантів навряд чи вийде взяти в кліщі угруповання ЗСУ на сході України. Про це повідомив все той же відомий військовий експерт Олег Жданов.

"Думаю, що неможливо у них це. Справа в тому, що Росія не змогла за три тижні сформувати велике ударне угруповання для наступальної операції. Запорука успіху будь-якої наступальної операції - це перший приголомшливий масований удар по противнику. Це повинен був бути броньований кулак, який повинен пробити оборону противника. Росія не змогла цього зробити і перейшла в наступ з безпосереднього зіткнення з нами – тими частинами, які вже воювали. Тобто пошарпаними, зі зниженою боєздатністю і зі зниженим наступальним потенціалом", - заявив він.

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Автор: Єгор Бунін
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російське вторгнення новини України війна Росії та України
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