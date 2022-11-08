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Військовий експерт пояснив, чи зможуть росіяни застосувати досвід бомбардувань Сирії в Україні

8 листопада 2022, 23:33

Військовий експерт Олександр Мусієнко розповів, чи зможуть росіяни застосовувати досвід з Сирії і бомбити українські міста за типом Алеппо.

Мусієнко, Алеппо
Військовий експерт пояснив, чи зможуть росіяни застосувати досвід бомбардувань Сирії в Україні / колаж УНІАН

Російська війна проти сирійців і проти українців мають цілком чіткі відмінності. Про це розповів у коментарі "24 каналу" військовий експерт Олександр Мусієнко.

Експерт вважає, що російські окупанти можуть спробувати повторити методи бомбардування сирійських міст в Україні. Але ВСУ однозначно буде чим відповісти.

"Суровікін може спробувати повторити Алеппо, але я не думаю, що у нього це може вийти. Тому що, для того щоб робити те, що робили в Сирії, потрібно, щоб в України не було ніяких коштів для ураження повітряних цілей. Україна зараз тільки нарощує засоби ППО і нам обіцяють більше", – пояснив експерт.

Поставки ППО і ЗРК Україні

Нагадаємо, раніше керівник Міноборони Олексій Резніков повідомляв про те, що війська протиповітряної оборони України збивають більше половини всіх ракет, які випускає Росія по нашій території.

"Хочу сказати, що наші системи ППО на сьогоднішній день вже збивають 60% повітряних цілей. Це стосується крилатих і балістичних ракет, а по дронах - набагато вище", - зазначив Резніков.

Керівник офісу президента Андрій Єрмак раніше заявив, що країни західного світу посилять протиповітряну оборону України. За його словами, одним із пріоритетів української держави є захист міст, цивільної інфраструктури та побудова повітряного щита для країни.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний закликав українців не піддаватися паніці і вірити в українську армію. Залужний сказав, що системи протиповітряної та протиракетної оборони України працюють ефективно завдяки професіоналізму українських військових та допомозі партнерів.

Інші новини:

Сирія бомбардування Алеппо Олександр Мусієнко війна Росії та України
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