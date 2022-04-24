Військовий експерт пояснив, чому хвиля наступу окупантів може затягнутися / УНІАН, Reuters

Нова хвиля наступу військ російських агресорів на Донбасі може затягнутися надовго. Про це повідомляє УНІАН з посиланням на керівника "Центру військово-політичних досліджень" Олександра Мусієнка.

"Цей етап може затягнутися від двох до декількох тижнів. Може, і до літа. Все буде залежати від того, наскільки сили оборони зможуть відкинути противника. І якщо буде момент, випадок і необхідність, вважаю, що командуванням може бути прийнято рішення про контрнаступні дії за деякими напрямками. Зараз все залежить від того, як швидко ми зможемо завдати поразки російським силам. ЗСУ повинні не дати росіянам можливості просуватися далі", - зазначив експерт.

Мусієнко також окремо зазначив, що в України наявні всі шанси знищити окупантів. А далі закінчення залежатиме від того, чи готова РФ до переговорів на українських умовах.

"Незважаючи на те, що це складно, я вважаю, що у нас зараз є всі шанси завдати ворогові серйозної поразки і на Сході, і на Півдні. А подальша ситуація залежатиме від того, чи буде Росія готова йти на переговори на українських умовах або продовжуватиме кидати в Україну гарматне м'ясо", ‒ підсумував експерт.

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Нагадаємо, раніше експерти НАТО повідомляли, що російському диктатору Володимиру Путіну необхідний хоч якийсь результат у війні проти України до 9 травня, щоб він міг похвалитися ним перед росіянами.

Саме тому він підганяє командувача наступом РФ на Україну Олександра Дворнікова, якого прозвали "сирійським м'ясником" через звірства під час ведення війни в Сирії. Саме тому обстріли і бомбардування окупантами посиляться, кажуть експерти.

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