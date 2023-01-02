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Військовий експерт пояснив, чому окупантам довелося поміняти тактику

2 січня 2023, 16:51
Вороги відчувають нестачу снарядів на фронті. Експерт Владислав Селезньов вважає, що тому окупанти змінюють тактику і використовують інші засоби.
Селезньов, снаряди
Військовий експерт пояснив, чому окупантам довелося поміняти тактику / https://ua.depositphotos.com і скріншот з відео

Ворожа армія змушена змінювати тактику на фронті через брак артилерійських снарядів. Про це в коментарі "РБК-Україна" розповів відомий військовий експерт і колишній начальник пресслужби Генштабу, полковник ЗСУ Владислав Селезньов.

"У березні російська армія буде дуже серйозно відчувати нестачу військової техніки і боєприпасів. Тобто з урахуванням того, що росіяни вибрали дивну тактику як для довгострокової військової операції, вони використовували до 60 тисяч снарядів на добу, зараз у них значне зменшення - максимум за добу буває до 20 тисяч снарядів", - сказав фахівець.

При цьому полковник підкреслив, що нестача снарядів змушує російських ворогів змінювати тактику на фронті. Окупанти використовують замість артилерії інші засоби, щоб обстрілювати позиції українських військ.

"Росіяни змушені комбінувати, використовувати не тільки артилерійські системи, а й танки для ударів, активніше використовувати міномети, активніше застосовувати штурмову авіацію для того, що тримати на досить потужному рівні вогневий вплив на наші позиції. Тобто ресурси в РФ, навіть ті, які були ще з часів Радянського Союзу, підходять до завершення", - підсумував Селезньов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що раніше повідомлялося, що у ГУР вирахували інтервали масованих ударів РФ по Україні. Буданов розповів, що окупанти десь з жовтня дотримуються інтервалу між масованими обстрілами України приблизно в 7-10 днів.

Колишній командувач військами США в Європі, генерал-лейтенант Бен Ходжес заявив, що українські захисники до лютого будуть завдавати ударів по російських штабах на окупованих територіях України. Це створить умови для операції з деокупації Кримського півострова.

Військовий експерт Олег Жданов заявив, що російські загарбники вже розуміють, що вхід українських військ в окупований Росією Крим – це лише питання часу. Окупанти вже неабияк злякалися після успіхів української армії на фронті і тепер "готуються" до зустрічі з бійцями ЗСУ в Криму.

Інші новини:

ЗСУ Владислав Селезньов війна Росії та України
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