Вороги відчувають нестачу снарядів на фронті. Експерт Владислав Селезньов вважає, що тому окупанти змінюють тактику і використовують інші засоби.

Військовий експерт пояснив, чому окупантам довелося поміняти тактику / https://ua.depositphotos.com і скріншот з відео

Ворожа армія змушена змінювати тактику на фронті через брак артилерійських снарядів. Про це в коментарі "РБК-Україна" розповів відомий військовий експерт і колишній начальник пресслужби Генштабу, полковник ЗСУ Владислав Селезньов.

"У березні російська армія буде дуже серйозно відчувати нестачу військової техніки і боєприпасів. Тобто з урахуванням того, що росіяни вибрали дивну тактику як для довгострокової військової операції, вони використовували до 60 тисяч снарядів на добу, зараз у них значне зменшення - максимум за добу буває до 20 тисяч снарядів", - сказав фахівець.

При цьому полковник підкреслив, що нестача снарядів змушує російських ворогів змінювати тактику на фронті. Окупанти використовують замість артилерії інші засоби, щоб обстрілювати позиції українських військ.

"Росіяни змушені комбінувати, використовувати не тільки артилерійські системи, а й танки для ударів, активніше використовувати міномети, активніше застосовувати штурмову авіацію для того, що тримати на досить потужному рівні вогневий вплив на наші позиції. Тобто ресурси в РФ, навіть ті, які були ще з часів Радянського Союзу, підходять до завершення", - підсумував Селезньов.

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