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Україні потрібно швидко надати зброю, немає часу на виправдання – глава МЗС Німеччини

11 квітня 2022, 13:59

Для того, щоб ефективніше протистояти вторгненню Росії, Україна потребує більше важкої зброї, наголосила Анналена Бербок.

Україні потрібно швидко надати зброю, заявила глава МЗС Німеччини/ Reuters

Україна потребує швидкої військової підтримки, щоб мати можливість ефективніше захищатися від російського вторгнення. Для цього їй потрібно надати більше важкого озброєння.

Зараз немає часу для виправдань. Таку заяву зробила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок перед зустріччю міністрів закордонних справ ЄС у Люксембурзі, пише "Європейська правда" із посиланням на Bild.

"Зрозуміло одне: Україні потрібно більше військових засобів, особливо важкого озброєння. Зараз не час для виправдань", – заявила Бербок.

Вона також додала, що військові злочини Росії в Україні підтверджуються безліччю доказів.

В НАТО обговорили надання зброї Україні

Нагадаємо, у четвер, 7 квітня, міністри закордонних справ країн НАТО обговорили в Брюсселі подальші поставки озброєння Україні, зокрема важкої зброї. Генсек НАТО Єнс Столтенберг на початку засідання заявив, що є "нагальна потреба далі підтримувати Україну". Генсек НАТО підкреслив, що союзники постачають зброю Україні для забезпечення її права на самооборону.

Кулеба під час засідання закликав надати подальшу збройну підтримку Україні. Він наголосив, що нашій державі для захисту від РФ потрібна будь-яка зброя, у тому числі танки і швидкісні реактивні літаки.

Потім Кулеба зазначив, що НАТО як організація не буде поки що поставляти Україні зброю для захисту від російського вторгнення. При цьому він зазначив, що Альянс як інституція заохочує союзників, щоб вони надавали Україні допомогу для боротьби проти Росії. Також він додав, що НАТО зараз служить платформою для обговорення таких речей.

Також раніше Керівник Міністерства оборони ФРН Крістіне Ламбрехт заявила, що офіційний Берлін досяг межі з постачання Україні зброї із запасів Бундесверу – німецької армії. Проте після з’явилася інформація, що Україні надійшла пропозиція закупити 100 самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000) виробництва німецької компанії.

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