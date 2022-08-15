Військовий експерт пояснив, чому РФ не розвиває стратегічний наступ / УНІАН і https://ua.depositphotos.com/

Російські загарбники втратили наступальний потенціал для захоплення великої території. Про це в коментарі 24 каналу розповів відомий військовий експерт Петро Черник.

Фахівець запевняє, що російська армія більше не може розвивати оперативний наступ навіть не невелику дистанцію ‒ 15 кілометрів.

Черник зазначив, що противник застряг на Донецькому напрямку біля Пісків.

"І нагадаємо, що на початку цієї війни противник задекларував вихід на адмінкордони Луганщини та Донеччини, тому я вважаю, що активізація десь в цьому напрямку досить логічна, тому що їм потрібно рапортувати своєму недофюреру Путіну і недонації, що вони" звільнили від укрнацистів" хоча б Донецьку область", - пояснив Черник.

Але, як каже експерт, чи реально таке станеться - питання вкрай складне, а російські окупанти мають ще досить великі ресурси.

"Разом з тим і наш вогневий потенціал зростає з кожним тижнем. І взагалі феномен полягає в тому, що за великим рахунком вже кілька місяців фронт знаходиться в стратегічній точці стояння", – підсумував Черник.

Нагадаємо, старший радник американського Конгресу Пол Массаро закликав США надати Україні керовані балістичні ракети ATACMS і танки. Він висловив своє обурення діями російської армії, зокрема - знущанням окупантів над українськими військовополоненими, зазначивши, що росіяни демонструють варварство.

Раніше повідомлялося, що Німеччина планує передати Україні 16 танків, які здатні в бойових умовах наводити переправи. Про це повідомило Міністерство оборони Німеччини. Танкові мостоукладчики Biber можна використовувати для проходження через воду або інші перешкоди.

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