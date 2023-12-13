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"Військових це торкнулося": як проблеми в "Київстар" вплинули на військових

Ангеліна Підвисоцька
13 грудня 2023, 18:12
Українські військові на фронті використовують Старлінки і провідний інтернет.
телефон, ВСУ
Відключення зв'язку Київстар не вплинуло на військових / Колаж: Главред, фото: 43 окрема механізована бригада, pixabay

В Україні через хакерську атаку у всіх абонентів Київстару зник зв'язок. Однак багатьох цікавить питання, чи вплинуло це на ситуацію на фронті. Докладно Главреду розповів експерт з кібербезпеки Костянтин Корсун.

Він вважає, що ці проблеми торкнулися військових найменше.

"За моєю скромною оцінкою, військових це торкнулося найменше. Оскільки військовим звичайним мобільним зв'язком на передовій взагалі заборонено користуватися через величезні ризики прильотів по місцях скупчення терміналів", - говорить Корсун.

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Експерт додав, що на фронті військові використовують Старлінки і звичайний провідний інтернет.

"Відповідно, військова інфраструктура мінімально залежна від мобільного трафіку як такого. У певному сенсі це може вплинути, але не критично", - додав він.

Хто такий Костянтин Корсун

Костянтин Корсун —відомий в Україні експерт з кібербезпеки. У 1993-му закінчив Харківське вище військове авіаційне інженерне училище і розпочав службу в СБУ. У 1996-му закінчив Національну академію СБУ. У 2000-му брав участь у створенні першого підрозділу протидії комп’ютерній злочинності в СБУ. З 2005-го до 2009-го служив у Департаменті безпеки інформаційно-телекомунікаційних систем Держспецзвʼязку, створював CERT-UA та займався його міжнародною сертифікацією. З 2009-го по 2014-й був керівником українського офісу компанії iSIGHT Partners Europe.

Чому не працює Київстар

Рано вранці 12 грудня в роботі мобільного оператора Київстар стався масштабний збій. Абоненти заявляли про відсутність мережі. "Ліг" навіть офіційний сайт компанії Київстар. Проблеми з роботою мобільного оператора спостерігалися по всій країні.

Користувачі Київстару залишилися без зв'язку. Скористатися національним роумінгом вони не могли, оскільки мережа не могла передати інформацію про своїх абонентів іншим операторам.

Потім стало відомо, що частина банкоматів, POS-терміналів та інформативно-платіжних терміналів Ощадбанку не працюють через збій в роботі сервісів Kyivstar. СБУ порушила кримінальне провадження через кібератаку на "Київстар" за вісьмома статтями.

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війна в Україні вторгнення Росії хакерська атака Київстар
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