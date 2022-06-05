УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Київ обстріляли ракетами: прогриміли вибухи

5 червня 2022, 07:13

Декілька вибухів відбулося у двох районах столиці України, там пожежа.

Київ обстріляли ракетами/ Telegram

У Києві були зафіксовані вибухи в Дарницькому та Дніпровському районах під час повітряної тривоги.

Про це повідомляє мер міста Віталій Кличко у Telegram. Повітряна тривога була оголошена о 05:01, після цього було зафіксовано декілька прильотів.

"Кілька вибухів в Дарницькому та Дніпровському районах столиці. Служби вже працюють на місці. Більш детальна інформація — згодом", – написав Кличко.

У соцмережах користувачі активно повідомляли, що чули свист ракет, а потім звуки вибухів. За недоведеною інформацією, яка з’явилася у соцмережах, одна за ракет влучила у нежитлове приміщення, і зараз там пожежа.

Пожежа після вибуху у Києві/ Telegram

Пізніше Кличко повідомив, що станом на цей час жертв немає, одна людина постраждала – її госпіталізували.

"Щодо вранішніх вибухів у Дарницькому та Дніпровському районах столиці. На даний момент жертв у результаті ракетних ударів по об’єктах інфраструктури немає. Одну постраждалу особу госпіталізували. Служби ще працюють на місцях, що зазнали атаки", – написав мер Києва у Telegram.

Також ракетний обстріл відбувся на Київщині. Як повідомив мер Броварів, був обстріл території, яка розташована в безпосередній близькості до Броварської територіальної громади Київської області.

"…Близько 6 ранку ворог здійснив обстріл територій в безпосередній близькості до нашої громади. Станом на зараз інформації щодо руйнувань у Броварській громаді немає…", – зазначив міський голова у Facebook.

Нагадаємо, під час окупації у Київській області рашисти жорстоко розстріляли автомобіль у Катюжанці, в якому були троє дорослих та дитина. Майже всі вони загинули. Дивом вижила лише 13-річна Даша – вона прикинулася мертвою, щоб її не вбили.

Раніше повідомлялося, що священик московського патріархату під час окупації села Андріївка під Києвом зустрічав російських загарбників з іконою в руках, а після цього благословляв російські танки. Отець Микола здавав у полон місцевих жителів і допомагав грабувати їхні домівки.

Дивіться онлайн новини Києва:

Читайте також:

новини Києва війна в Україні вторгнення Росії
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

08:39

Гороскоп на сьогодні 5 червня 2022: Ракам - розчарування, Дівам - важливі звістки, Рибам - заздрісники

08:35

ЗСУ відбили атаку ворога на Херсонщині: рашисти відійшли з великими втратамиВідео

08:25

Окупанти підсилюються біля Бахмута і Миколаєва: у Генштабі розповіли, що відбувається на фронтіВідео

07:13

Київ обстріляли ракетами: прогриміли вибухиВідео

06:27

Чому українцям пощастило більше, ніж курдамПогляд

Реклама
04:44

Забула надіти верх: Белла Хадід знялася топлес в рекламі відомого брендуВідео

04:10

Синоптик розповів, коли в Україні різко потеплішаєВідео

04:07

Екс"перчинка" все ще гаряча: 48-річна Вікторія Бекхем похвалилася витонченою фігуркою в міні

03:33

З квітами і зброєю: відома продюсерка показала яскраве тату, присвячене Україні

03:10

Найпростіший і дуже легкий літній салат: рецепт за 5 хвилинВідео

03:03

Головний "голуб миру" порушив мовчання: Ані Лорак відновлює концертну діяльність

03:00

Як впоратися з панічною атакою під час війни: поради психолога

02:33

"Правитель вірив у свою зірку": Борис Акунін назвав 5 причин, чому РФ вже програла війну в Україні

02:02

Було дві ракети: Гіркін яскраво описав, як ЗСУ знищували крейсер "Москва"Відео

01:32

Доведеться забивати цвяхи мікроскопом: РФ не зможе відповісти на поставку HIMARS Україні - експерт

00:51

Прикмети на 5 червня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

00:29

Володимир Дантес і Даша Кацуріна разом вирушили на відпочинок

04 червня, субота
23:55

Путін може припинити війну одним своїм наказом - Зеленський

23:23

У МВС пояснили, чому "значно складніше" відбити Донбас без заходу в РФВідео

22:54

У Зеленського розкрили зміст сьомого пакету санкцій проти Росії

Реклама
22:40

"Клацання горішків" закінчиться для Путіна клацанням його єдиного горішка: Арестович відповів ПутінуВідео

22:18

Оля Полякова розповіла, як в 15 років заробляла за ніч у шинку 10 маминих зарплат

22:14

У Севастополі окупанти щодня вантажать українське зерно

22:14

Арестович назвав причину активізації російської авіації на ДонбасіВідео

21:56

В Україну йде потужний циклон: синоптики попередили про сильні зливи і величезний градВідео

21:38

"Місто залишається українським": ЗСУ перегрупувалися в СєвєродонецькуВідео

21:31

"Клацаємо, як горіхи": Путін висловився щодо постачання Україні РСЗВ

21:28

Прикривалася руками і плакала: Олена Зеленська в траурному костюмі ледь не розридаласяВідео

21:09

У запеклих боях за Сєвєродонецьк загинули іноземні солдатиВідео

20:38

Йде потужна битва: окупанти запустили Точку-У по чотирьох містах на ДонбасіВідео

20:24

Резніков спрогнозував, коли завершиться війнаВідео

20:16

У липні ЗСУ підуть у контрнаступ: Арестович дав новий прогноз щодо війниВідео

20:10

Прикмети на 6 червня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

20:05

У розвідці США визнали, що сіли в калюжу і недооцінили бойову майстерність ЗСУ - Associated Press

19:59

Жерар Піке зраджував Шакірі з мамою свого одноклубника - співачка підтвердила розставання

19:48

Горіли в небі: ЗСУ на Донбасі знищили вертоліт окупантів РФВідео

19:24

"Просять Путіна повернутися додому": бойовики з "ДНР" плачуться через потужну атаку ЗСУ під ХерсономВідео

19:13

Не дають провести "референдум на Херсонщині": ЗСУ контратакували рашистів на двох напрямкахВідео

18:45

Не прокол, а раціоналізм: навіщо Зеленський дав громадянство НевзоровуПогляд

18:37

"Станеш добривом": мешканці Запоріжжя оприлюднили звернення до рашистів

Реклама
18:37

Там 60 дітей ховалися: люта реакція Зеленського на обстріл Святогірської лавриВідео

18:32

Втомився від війни: Максим Галкін повернувся до "нормального" життяВідео

18:11

Україна провела обмін тілами загиблих військових з РФВідео

17:59

Російські військові хочуть ліквідувати Путіна, інсценувавши його серцевий напад - The SunВідео

17:54

"Це Росія принижує себе": Кулеба чітко дав відповідь МакронуВідео

17:26

Підвищення пенсій у липні може зірватися: у Мінсоцполітики назвали причину

17:15

Величезний стовп диму піднявся в небо: окупанти обстріляли Миколаїв - перші подробиціВідео

17:11

Наталія Валевська розлучилася з чоловіком після 18 років шлюбу

16:59

Путінського холуя Пєвцова в жіночій в'язниці мало не вбило

16:54

"Феєрверк з другої армії світу": українські військові "підсмажили" техніку з окупантамиВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти