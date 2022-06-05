Київ обстріляли ракетами: прогриміли вибухи

Київ обстріляли ракетами/ Telegram

У Києві були зафіксовані вибухи в Дарницькому та Дніпровському районах під час повітряної тривоги.

Про це повідомляє мер міста Віталій Кличко у Telegram. Повітряна тривога була оголошена о 05:01, після цього було зафіксовано декілька прильотів.

"Кілька вибухів в Дарницькому та Дніпровському районах столиці. Служби вже працюють на місці. Більш детальна інформація — згодом", – написав Кличко.

У соцмережах користувачі активно повідомляли, що чули свист ракет, а потім звуки вибухів. За недоведеною інформацією, яка з’явилася у соцмережах, одна за ракет влучила у нежитлове приміщення, і зараз там пожежа.

Пожежа після вибуху у Києві/ Telegram

Пізніше Кличко повідомив, що станом на цей час жертв немає, одна людина постраждала – її госпіталізували.

"Щодо вранішніх вибухів у Дарницькому та Дніпровському районах столиці. На даний момент жертв у результаті ракетних ударів по об’єктах інфраструктури немає. Одну постраждалу особу госпіталізували. Служби ще працюють на місцях, що зазнали атаки", – написав мер Києва у Telegram.

Також ракетний обстріл відбувся на Київщині. Як повідомив мер Броварів, був обстріл території, яка розташована в безпосередній близькості до Броварської територіальної громади Київської області.

"…Близько 6 ранку ворог здійснив обстріл територій в безпосередній близькості до нашої громади. Станом на зараз інформації щодо руйнувань у Броварській громаді немає…", – зазначив міський голова у Facebook.

Нагадаємо, під час окупації у Київській області рашисти жорстоко розстріляли автомобіль у Катюжанці, в якому були троє дорослих та дитина. Майже всі вони загинули. Дивом вижила лише 13-річна Даша – вона прикинулася мертвою, щоб її не вбили.

Раніше повідомлялося, що священик московського патріархату під час окупації села Андріївка під Києвом зустрічав російських загарбників з іконою в руках, а після цього благословляв російські танки. Отець Микола здавав у полон місцевих жителів і допомагав грабувати їхні домівки.

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