Київ обстріляли ракетами: прогриміли вибухи

Декілька вибухів відбулося у двох районах столиці України, там пожежа.
У Києві були зафіксовані вибухи в Дарницькому та Дніпровському районах під час повітряної тривоги.
Про це повідомляє мер міста Віталій Кличко у Telegram. Повітряна тривога була оголошена о 05:01, після цього було зафіксовано декілька прильотів.
"Кілька вибухів в Дарницькому та Дніпровському районах столиці. Служби вже працюють на місці. Більш детальна інформація — згодом", – написав Кличко.
У соцмережах користувачі активно повідомляли, що чули свист ракет, а потім звуки вибухів. За недоведеною інформацією, яка з’явилася у соцмережах, одна за ракет влучила у нежитлове приміщення, і зараз там пожежа.
Пізніше Кличко повідомив, що станом на цей час жертв немає, одна людина постраждала – її госпіталізували.
"Щодо вранішніх вибухів у Дарницькому та Дніпровському районах столиці. На даний момент жертв у результаті ракетних ударів по об’єктах інфраструктури немає. Одну постраждалу особу госпіталізували. Служби ще працюють на місцях, що зазнали атаки", – написав мер Києва у Telegram.
Також ракетний обстріл відбувся на Київщині. Як повідомив мер Броварів, був обстріл території, яка розташована в безпосередній близькості до Броварської територіальної громади Київської області.
"…Близько 6 ранку ворог здійснив обстріл територій в безпосередній близькості до нашої громади. Станом на зараз інформації щодо руйнувань у Броварській громаді немає…", – зазначив міський голова у Facebook.
Нагадаємо, під час окупації у Київській області рашисти жорстоко розстріляли автомобіль у Катюжанці, в якому були троє дорослих та дитина. Майже всі вони загинули. Дивом вижила лише 13-річна Даша – вона прикинулася мертвою, щоб її не вбили.
Раніше повідомлялося, що священик московського патріархату під час окупації села Андріївка під Києвом зустрічав російських загарбників з іконою в руках, а після цього благословляв російські танки. Отець Микола здавав у полон місцевих жителів і допомагав грабувати їхні домівки.
Дивіться онлайн новини Києва:
Читайте також:
- "Потрібно будувати лінії оборони": Жданов оцінив ризики повторного наступу РФ на Київ, Суми та Чернігів
- У Туреччині розповіли про підготовку Києвом, Москвою та ООН "зернового коридору" з українських портів
- Бійці ЗСУ швидко і надійно ліквідували російських десантників, які творили звірства під Києвом