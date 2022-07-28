Ворожі війська потужно обстріляли Дніпропетровщину з "Ураганів", загинув хлопець

З Уранів обстріляв Дніпропетровську область / Фото oruzhie.info

У четвер, 28 липня, ворожі війська протягом дня кілька разів здійснювали потужні обстріли Дніпропетровської області, в результаті атаки загинула одна особа, йдеться в повідомленні голови місцевої облради Миколи Лукашука в Telegram.

Відомо, що росіяни обстріляли з потужних Ураганів Широківську громаду. Вони потрапили в аграрне підприємство. В результаті атаки загинув 28-річний хлопець, ще дві людини перебувають в стані середньої тяжкості в лікарні. На місці обстрілу спалахнула пожежа, яку вже загасили рятувальники.

Водночас у Великомихайлівській громаді ворог обстріляв поля, через що почалася пожежа.

Також Лукашук додав, що вдень росіяни обстрілювали Апостолівську і Зеленодольську громади, постраждалих і руйнувань немає.

Війна Росії проти України

Глава МЗС РФ Сергій Лавров раніше заявив, що Москва, мовляв, зібралася розширити географію своєї війни проти України і на південь країни. Зокрема, він назвав Херсонську та Запорізьку області. При цьому він пригрозив, мовляв, просуванням окупантів і на інші території в тому випадку, якщо захід буде продовжувати поставляти Києву далекобійну артилерію.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов сказав, що президент України Володимир Зеленський поставив ЗСУ завдання звільнити всі українські території, які знаходяться під російською окупацією. За його словами, терміни, способи та етапи виконання завдання визначатимуть військові на чолі з Верховним Головнокомандувачем військ Зеленським.

У розвідці Міноборони Великобританії заявили, що контрнаступ ЗСУ в Херсонській області в повному розпалі. Згідно з даними фахівців, російські війська на західному березі Дніпра опинилися в дуже вразливій ситуації. Втрата Херсона стане серйозним ударом по військовій пропаганді РФ.

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