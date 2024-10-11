Військового Гнезділова, який публічно здійснив СЗЧ, суд відправив під варту

Військовослужбовцю 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Сергію Гнезділову суд обрав запобіжний захід.

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Суд обрав запобіжний захід Сергію Гнезділову / Колаж: Главред, фото: facebook.com/hnezdilovss, hromadske

У п’ятницю, 11 жовтня, Печерський районний суд відправив під варту на 60 діб військовослужбовця 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Сергія Гнезділова. Його підозрюють у дезертирстві і триматимуть під вартою до 12 грудня без права внесення застави. Про це повідомило "Суспільне".

За даними видання, прокуратура просила суд про арешт Гнезділова без можливості внесення застави. Сторона захисту, в свою чергу, клопотала про відвід судді.

Прокурори зазначили, що тримання Гнезділова під вартою "унеможливить ризик переховування", оскільки після самовільного залишення частини військовий неодноразово змінював своє місце перебування та контактні дані.

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Адвокат військового Олександр Шадрін заявив, що у справі нібито є "політичні мотиви". На його думку затримання Гнезділова спрямоване на те, щоб продемонструвати іншим військовим, що "органи працюють, що затримують таких осіб (військових, які самовільно залишили частину - Главред), що їх притягують до кримінальної відповідальності".

У залі суду були присутні жінки військовослужбовців, які закликали до встановлення чітких термінів служби для військових.

Гнезділов заявив, що готовий повернутися на військову службу за умови, якщо Міністерство оборони ініціює законодавчі зміни для визначення чітких термінів служби. Під час засідання він підкреслив, що не бажає, аби його повернення сприймалося як "слабкість", і сказав, що може оголосити голодування.

Що таке СЗЧ? Самовільне залишення частини, СЗЧ — залишення військовослужбовцем строкової служби без відповідного дозволу території розташування військової частини або місця служби на строк понад одну (але не більше трьох) або менше однієї доби, але повторно протягом трьох місяців служби. Як "самовільна відсутність" кваліфікується також "неявка військовослужбовця" (в ті ж терміни) без поважних причин на службу у разі звільнення з частини, повернення з відрядження, відпустки, лікувального закладу і так далі. Відповідно до існуючих законів, особи, які вчинили "самовільну відсутність" притягуються до кримінальної відповідальності, але тим не менш, у мирний час за "самовільну відсутність" при пом'якшуючих обставинах, замість кримінальної відповідальності, можуть бути застосовані заходи дисциплінарного впливу, пише Вікіпедія.

Справа Сергія Гнезділова - що відомо

Сергій Гнезділов добровільно вступив до Збройних сил України у 2019 році. У складі 56-ї окремої Марупольської бригади чоловік брав участь у бойових діях на Донеччині, зокрема в боях за Піски та Бахмут.

21 вересня 2024 року він публічно оголосив про самовільне залишення частини. Так військовий хотів привернути увагу до проблеми відсутності чітко встановлених термінів служби під час воєнного стану.

Після його заяви в 56-й бригаді було призначили службове розслідування, а ОК "Захід" розкритикувало його дії, зазначивши, що "проблема не в кінцевому терміні служби, а в тому, що просто зараз Україні потрібно захищатися, а не займатися громадським активізмом".

9 жовтня Сергія Гнезділова затримало ДБР, а вже наступного дня йому повідомили про підозру за статтею про дезертирство (ч. 4 ст. 408 ККУ), яка передбачає до 12 років позбавлення волі.

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