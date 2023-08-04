Воєнком за час війни став доларовим мільйонером: його відправили на фронт

Єгора Смирнова та двох військовослужбовців роти охорони територіального центру комплектування перевели в бригаду, яка "виконує завдання на передньому рубежі".

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Єгор Смирнов відправиться на фронт / Колаж: Главред, фото: фото: 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців, Facebook Ihor Mosiichuk

Воєнкома з міста Южне Одеської області Єгора Смирнова відправили на фронт через скандал про нібито незаконне збагачення.

Як повідомляє Одеський обласний ТЦК і СП у Facebook, правоохоронці почали перевірку військовослужбовця.

"Командування однозначно засуджує будь-які способи незаконного збагачення, зловживання посадовими повноваженнями та не дозволить прикривати подібні угоди військовою службою", - йдеться у повідомленні.

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Воєнкома Смирнова і двох військовослужбовців роти охорони територіального центру комплектування перевели в одну з бригад, яка "виконує завдання на передньому рубежі".

Також слідчі Державного бюро розслідувань порушили кримінальне провадження стосовно Смирнова за підозрою в незаконному збагаченні.

Зазначимо, нещодавно в Мережі з'явилася інформація про воєнкома з Південного, який також є депутатом місцевої міськради від "Батьківщини".

Як повідомив у Facebook екснардеп Ігор Мосійчук, за час повномасштабної війни Смирнов став доларовим мільйонером.

За півтора року війни у депутата і воєнкома з'явилося кілька гектарів землі на березі Чорного моря, 500 кв. метрів комерційної нерухомості й парковка на 938 кв. метрів.

Більш того, у військкоматі постійно проходить ротація, але Смирнов з ще двома депутатами, що проходять службу в роті охорони військкомату, залишаються в місті, писав Мосійчук.

Єгор Смирнов за час війни став "доларовим мільйонером" / Фото: Facebook Ihor Mosiichuk

Скандали з військкомами

Одеський воєнком Євген Борисов під час повномасштабної війни придбав собі дороге майно за кордоном на мільйони доларів. Після отримання підозри Борисов, вже звільнений зі служби, намагався втекти з України. Затримали Одеського "воєнкома" в Києві 24 липня. Його майно заарештовано.

У зв'язку зі скандалом президент Володимир Зеленський доручив провести масштабну перевірку військкоматів і територіальних центрів комплектування.

Національна поліція України на Дніпропетровщині провела обшуки у обласного воєнкома Анатолія Пікало, якого підозрюють у незаконному збагаченні.

За даними слідства, за півтора року повномасштабного вторгнення РФ на територію України керівник обласного ТЦК встиг оформити на батька кілька автомобілів і дві квартири на території міста Дніпро.

Військовий комісар одного з районів на Закарпатті змушував солдатів будувати собі будинок. Державне бюро розслідувань повідомило йому про підозру.

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