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"Терпіти не буду": Зеленський зробив різку заяву про корупційні скандали під час війни

Альона Вороніна
26 липня 2023, 12:38 оновлено 26 липня, 12:46
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В Україні не будуть терпіти корупцію і державну зраду у той час, як наша країна змушена цілими днями шукати зброю для захисту від РФ, наголосив президент.
Владимир Зеленский, военком Евгений Борисов
Зеленський зробив різку заяву про корупційні скандали у розпал війни/ колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скрін

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що він не буде терпіти корупцію чи зраду у державних справах у той час, як його країна перебуває у постійному пошуку засобів для захисту від російських окупантів.

Про це пише Reuters. У виданні зазначають, що український президент різко відреагував на дві знакові справи в Україні – арешт одеського військкома, якого звинуватили у масових розкраданнях, а також арешт депутата Верховної Ради, якого підозрюють у співпраці з країною-агресоркою Росією.

Видання нагадало, що Зеленський минулого місяця оголосив про плани провести аудит військкоматів в Україні для того, щоб викорінити корупцію.

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При цьому президент України заявив, що такі факти корупції у нашій державі розлютили також пересічних українців, які підтримують зусилля України у боротьбі проти російської агресії.

Зеленський наголосив, що українські посадовці не можуть ставати в опозицію до держави.

"Дозвольте мені попередити всіх членів парламенту, чиновників і всіх, хто працює державним службовцем. Коли ти цілими днями шукаєш зброю для країни, коли вся увага прикута до того, чи є артилерія, ракети та безпілотники, ти відчуваєш ту моральну силу, яку дали Україні наші воїни. Ніхто не пробачить депутатам, суддям, військовим чи будь-яким іншим посадовцям, що вони стали в опозицію до держави", – заявив український президент.

Крім цього, він також зазначив, що більше не буде терпіти поведінку народних депутатів, які "через якусь особисту вигоду" відмовляються підтримувати законодавство, яке необхідне для підготовки України до вступу в Євросоюз.

"Я більше не хочу бачити таких відмов. Ніхто не хоче цього бачити. Україна більше не має на це часу", – наголосив Зеленський.

Справа одеського воєнкома Борисова

Нагадаємо, навколо одеського воєнкома розгорівся скандал. З'явилася інформація, що у розпал війни керівник Одеського обласного ТЦК та СП Євген Борисов придбав дороге майно за кордоном. Зокрема, він купив і записав на свою матір віллу в іспанській Марбельї за 3 млн 950 тис. євро, а також там же придбав офіс вартістю до 2 млн євро, який записаний на його дружину.

Після того, як ця інформація випливла, президент України Володимир Зеленський зібрав важливу Ставку і доручив звільнити одеського "воєнкома" Борисова, а потім його з ганьбою звільнили.

25 липня суд взяв Євген Борисова під варту з можливістю вийти під заставу в розмірі 150 мільйонів гривень. "Воєнком" намагався відкосити від арешту, посилаючись на стан свого здоров’я, але не вийшло

Арешт депутата ВР за підозрою у співпраці з РФ

Депутата Верховної Ради України Олександра Пономарьова арештували за звинуваченням у державній зраді. Його підозрюють у співпраці з Росією на окупованому південному сході. Сам він заперечує, що в минулому співпрацював з окупантами.

Пономарьов був обраний у ВР від політичної партії, яка зараз є забороненою в Україні і яку звинувачують у зв'язках з країною-агресоркою Росією. Печерський районний суд Києва прийняв рішення взяти нардепа під варту без права внесення застави.

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