"Дистанційно воювали" в ТРО: трьом депутатам Київради загрожує 10 років тюрми

Депутатам повідомили про підозру за ухиляння від служби. Вони "організували" для себе відрядження в КМДА і цілий рік не з’являлися на службі.

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Трьом депутатам Київради загрожує 10 років тюрми/ колаж: Главред, фото: Офіс генпрокурора

Трьом депутатам Київради повідомили про підозру в ухилянні від служби за допомогою хитрої схеми, яку вони організували.

Депутати були оформлені на службі в одній з військових частин ТРО, проте вони упродовж року не з’являлись на військову службу, оформивши для себе відрядження до Київської військової державної адміністрації. Деякі з них при цьому ще й отримували гроші від частини, де нібито проходили службу. Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

У відомстві зазначили, що цією схемою користувалися троє столичних депутатів і ще один помічник депутата Київради.

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"Вони оформили відрядження до Київської військової державної адміністрації. При цьому вони отримували грошове забезпечення із частини, де нібито проходили службу", – зазначили в Офісі генпрокурора.

У прокуратурі наголосили, що таке рішення може ухвалити лише головнокомандувач Збройних сил України. Екскомандиру, який підписав депутатам таке відрядження в КМДА, повідомили про підозру у перевищенні службових повноважень, його можуть взяти під варту.

Зазначається, що зараз вирішується питання про обрання депутатам Київради запобіжного заходу. Досудовим розслідуванням займається Державне бюро розслідувань, а оперативний супровід здійснює Служба безпеки України.

Справа одеського воєнкома Борисова

Нагадаємо, навколо одеського воєнкома розгорівся скандал. З'явилася інформація, що у розпал війни керівник Одеського обласного ТЦК та СП Євген Борисов придбав дороге майно за кордоном. Зокрема, він купив і записав на свою матір віллу в іспанській Марбельї за 3 млн 950 тис. євро, а також там же придбав офіс вартістю до 2 млн євро, який записаний на його дружину.

Після того, як ця інформація випливла, президент України Володимир Зеленський зібрав важливу Ставку і доручив звільнити одеського "воєнкома" Борисова, а потім його з ганьбою звільнили.

25 липня суд взяв Євген Борисова під варту з можливістю вийти під заставу в розмірі 150 мільйонів гривень. "Воєнком" намагався відкосити від арешту, посилаючись на стан свого здоров’я, але не вийшло.

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