Суд обрав запобіжний захід екснардепу Арістову, який відпочивав на Мальдівах

Екснардепу Юрію Арістову суд обрали запобіжний захід 28 липня. Йдеться про особисте зобов'язання.

https://glavred.net/ukraine/sud-izbral-meru-presecheniya-otdyhavshemu-na-maldivah-eks-nardepu-aristovu-10489147.html Посилання скопійоване

Юрій Арістов підозрюється ДБР у внесенні неправдивих відомостей в офіційні документи / колаж: Главред, фото: facebook / Юрій Арістов, СБУ

Суд у п'ятницю, 28 липня, обрав запобіжний захід колишньому народному депутату Юрію Арістову у вигляді особистого зобов'язання. Про це повідомляється в Telegram-каналі Державного бюро розслідувань.

"Печерський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання народному депутату", - йдеться в повідомленні.

Арістов підозрюється ДБР у внесенні неправдивих відомостей в офіційні документи для організації елітного відпочинку на островах в Індійському океані.

відео дня

Нагадаємо, раніше народний депутат Юрій Арістов, який є заступником голови комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, "засвітився" на Мальдівах в 5-зірковому готелі.

Правоохоронці встановили, що в середині липня депутат відпочивав в одному з готелів острова Ітхаафуші на Мальдівах

"Для нелегального виїзду за межі України він вніс неправдиві відомості в офіційні документи для виїзду за кордон. Зокрема щодо терміну, мети та країни "службового відрядження" народного обранця. Там він 10 липня дистанційно відкрив лікарняний в одному з приватних медзакладів Києва до 19 липня 2023 року включно", - йдеться в повідомленні.

Дружина і діти Арістова також були на Мальдівах до 22 липня в готельному комплексі Waldorf Astoria Maldives. У нардепа виявили закордонний паспорт з відмітками про виїзд на Мальдіви.

25 липня Арістов написав заяву про складання депутатських повноважень.

Інші новини: