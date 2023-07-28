Суд обрав запобіжний захід екснардепу Арістову, який відпочивав на Мальдівах

Суд у п'ятницю, 28 липня, обрав запобіжний захід колишньому народному депутату Юрію Арістову у вигляді особистого зобов'язання. Про це повідомляється в Telegram-каналі Державного бюро розслідувань.
"Печерський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання народному депутату", - йдеться в повідомленні.
Арістов підозрюється ДБР у внесенні неправдивих відомостей в офіційні документи для організації елітного відпочинку на островах в Індійському океані.
Нагадаємо, раніше народний депутат Юрій Арістов, який є заступником голови комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, "засвітився" на Мальдівах в 5-зірковому готелі.
Правоохоронці встановили, що в середині липня депутат відпочивав в одному з готелів острова Ітхаафуші на Мальдівах
"Для нелегального виїзду за межі України він вніс неправдиві відомості в офіційні документи для виїзду за кордон. Зокрема щодо терміну, мети та країни "службового відрядження" народного обранця. Там він 10 липня дистанційно відкрив лікарняний в одному з приватних медзакладів Києва до 19 липня 2023 року включно", - йдеться в повідомленні.
Дружина і діти Арістова також були на Мальдівах до 22 липня в готельному комплексі Waldorf Astoria Maldives. У нардепа виявили закордонний паспорт з відмітками про виїзд на Мальдіви.
25 липня Арістов написав заяву про складання депутатських повноважень.
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