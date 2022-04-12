Насильно вивезених українців окупанти переселяють до Сибіру і за Полярне коло - The Independent

З 3 березня Маріуполь блокують російські окупанти / Фото Reuters

Президент країни-агресора Росії Володимир Путін розпорядився переселити майже 100 тисяч українців, яких насильно вивезли на територію РФ, у віддалені та депресивні куточки країни, зокрема у Сибір і за Полярне коло.

Про це пише видання The Independent з посиланням на надзвичайний наказ про переміщення 95 739 жителів Донецької та Луганської областей за 5500 миль (понад 8850 км) від їхніх будинків.

У Кремлі запланували відправку 11 398 осіб до Сибіру, 7 218 людей — на Далекий Схід і 7 023 — на Північний Кавказ.

За даними видання, від жителів Маріуполя вимагали підписати документи, в яких стверджувалося, що українські війська нібито обстріляли їх місто.

Українцям також говорили, що вони не можуть повернутися в Україну, оскільки зіткнуться з "переслідуванням".

Такі листівки отримують депортовані маріупольці / Фото УНІАН

Як повідомляв Главред, 24 березня в Головному управлінні Міноборони повідомили, що росіяни насильно вивозять українських громадян з окупованих територій до Росії. Після проходження фільтраційних таборів українців відправляють в економічно депресивні райони РФ, зокрема, на Сахалін.

Українцям пропонують офіційне працевлаштування через центри зайнятості.

"Ті, хто погоджуються, отримують документи, що забороняють виїзд з російських регіонів упродовж двох років", - йдеться у повідомленні.

Підтверджено інформацію про створення російського фільтраційного табору в Докучаєвську Донецької області. Туди масово доставляють цивільне населення. При цьому у людей забирають документи.

3 квітня уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова заявила, що близько 40 тисяч жителів Маріуполя були насильно вивезені окупантами в Росію або на території Донецької області, яка контролюється бойовиками "ДНР".

Мер блокадного Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що з початку війни в Маріуполі через обстріли російськими військами загинули не менше 10 тисяч мирних жителів. При цьому кількість жертв може перевищити і 20 тисяч осіб, оскільки за тижні атак і поневірянь трупи маріупольців вже "встеляють вулиці килимами".

Блокада Маріуполя

З 3 березня Маріуполь блокують російські окупанти. Місто зазнало одного з найжорстокіших нападів за всю війну в Україні. Щодня Маріуполь переживає артилерійські обстріли та авіанальоти.

Місцеві жителі живуть в підвалах на межі життя і смерті. Все більше людей гинуть від голоду. Окупанти не пускають до Маріуполя гуманітарну допомогу, обстрілюють мирних жителів, кидають бомби на цивільні будівлі, де ховаються діти.

6 квітня в міськраді повідомили, що в Маріуполі запрацювали російські мобільні крематорії. Після широкого міжнародного розголосу геноциду в Бучі, вище керівництво Росії наказало знищити будь-які свідчення злочинів своєї армії.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що військовим шляхом деблокувати Маріуполь неможливо. Така спроба обернулася б величезними втратами для української армії. За його словами, "знімати облогу з Маріуполя або полегшувати її можна непрямим шляхом". Українські військові роблять все, що в їхніх силах.

Увечері, 12 квітня, на Маріуполь окупанти скинули хімічну зброю. Як розповів лідер Азову Андрій Білецький, застосування найнебезпечнішої зброї було на Азовсталі. За його словами, постраждалі перебувають у задовільному стані. Всього постраждалих троє.

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