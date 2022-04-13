Оборона Маріуполя зміцнилася, морська піхота прорвалася і об'єдналася з Азовом - Арестович

Система оборони Маріуполя зміцнилася / Колаж УНІАН, Reuters

В Маріуполі, який з 3 березня перебуває в облозі російських окупантів, морська піхота зробила прорив і об'єдналася з полком Азов. Таким чином, вдалося зміцнити район оборони.

Про це повідомив у Facebook радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

"У Маріуполі підрозділи 36-ї бригади морської піхоти внаслідок складного і дуже ризикованого маневру прорвалися на з'єднання з полком Азов, який професійно забезпечив цей захід", - зазначив він.

За його словами, в результаті Азов отримав істотне підкріплення.

Бригада морської піхоти уникла розгрому, а об'єднані захисники Маріуполя серйозно зміцнили свій район оборони.

"Загалом, система оборони міста приросла і зміцнилася. Ось що буває, коли офіцери не втрачають голову, а твердо зберігають управління військами. Давайте і ми не втрачати. Армія знає, що робить", - додав Арестович.

Облога Маріуполя

З 3 березня Маріуполь блокують російські окупанти. Місто зазнало одного з найжорстокіших нападів за всю війну в Україні. Щодня Маріуполь переживає артилерійські обстріли та авіанальоти.

Місцеві жителі живуть у підвалах на межі життя та смерті. Все більше людей гинуть від голоду. Окупанти не пускають до Маріуполя гуманітарну допомогу, обстрілюють мирних жителів, кидають бомби на цивільні будівлі, де ховаються діти.

З початку війни в Маріуполі через обстріли російськими військами загинули не менше 10 тисяч мирних жителів. При цьому кількість жертв може перевищити і 20 тисяч осіб, оскільки за тижні атак і поневірянь трупи маріупольців вже "встеляють вулиці килимами". Про це заявив мер блокадного міста Вадим Бойченко.

Глава Донецької ОВА Павло Кириленко заявив, що, за попередніми даними, у Маріуполі загинули від 20 до 22 тисяч осіб.

6 квітня в міськраді повідомили, що в Маріуполі запрацювали російські мобільні крематорії. Після широкого міжнародного розголосу геноциду в Бучі, вище керівництво Росії наказало знищити будь-які свідчення злочинів своєї армії.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що військовим шляхом деблокувати Маріуполь неможливо. Така спроба обернулася б величезними втратами для української армії. За його словами,"знімати облогу з Маріуполя або полегшувати її можна непрямим шляхом". Українські військові роблять все, що в їхніх силах.

Увечері, 12 квітня, на Маріуполь окупанти скинули хімічну зброю. Як розповів лідер Азову Андрій Білецький, застосування найнебезпечнішої зброї було на Азовсталі. За його словами, постраждалі перебувають у задовільному стані. Всього постраждалих троє.

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