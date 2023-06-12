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Під час евакуації на Херсонщині окупанти вбили вагітну жінку - вона рятувала рідних

Анна Ярославська
12 червня 2023, 08:48 оновлено 12 червня, 08:54
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Жінка рятувала бабусю і дідуся від повені, яку спровокував підрив РФ Каховської ГЕС, і загинула сама. Разом з нею загинула її ненароджена дочка.
Тетяна Гришко
Тетяна Гришко загинула внаслідок російського обстрілу на Херсонщині / Колаж: Главред, фото: Facebook , pixabay.com

8 червня 2023 року під час евакуації з тимчасово окупованої Голої Пристані Херсонської області, яка практично пішла під воду, загинула місцева мешканка Тетяна Гришко. Вона рятувала бабусю і дідуся від повені, яку спровокував підрив РФ Каховської ГЕС, і потрапила під обстріл російських загарбників. Жінка була вагітна. Разом з нею загинула її ненароджена дочка.

Трагічну новину в соцмережах повідомили знайомі та близькі Тетяни. У липні загиблій виповнилося б 33 роки.

"Загинула наша дівчинка. Вчора, рятуючи бабусю з дідусем від повені, вона потрапила під обстріл. Загинула золота, красива, чуйна дівчина. Моя колега. З нею загинула її ненароджена дочка. За що ви її вбили, росіяни?!!!! За що ви вбили її ненароджену дитину?!!! Вона повинна була народити і жити, просто жити. Я назавжди запам'ятаю тебе, твою посмішку, прости", - написала у Facebook колега Тетяни Ольга Супрун.

Крім того, про дівчину написали її одногрупники. Вони згадують про загиблу як про талановитого перукаря, добру і усміхнену людину.

скріншот

Обстріл евакуаційного човна в Херсоні

11 червня російські окупанти розстріляли човен з людьми, які намагалися дістатися до Херсона з окупованого лівобережжя.

Люди пішли на такий небезпечний крок, оскільки окупанти не надають допомогу жителям затопленого лівого берега Херсонщини.

За даними Офісу генпрокурора, внаслідок обстрілу три людини загинули. Щонайменше, 23 людини травмовані. Дані уточнюються.

Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, серед загиблих - 74-річний чоловік. Він власним тілом прикрив жінку, коли росіяни відкрили вогонь.

Дивіться відео про те, як люди рятуються від атаки на Каховську ГЕС:

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