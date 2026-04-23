Теракт у Києві: голова Нацполіції назвав одну з причин злочину

Остаточні висновки будуть зроблені лише після проведення всіх необхідних експертиз.

https://glavred.net/ukraine/terakt-v-kiev-glava-nacpolicii-nazval-odnu-iz-prichin-prestupleniya-10758902.html Посилання скопійоване

Голова Нацполіції назвав одну з причин теракту / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, ЦПК

Коротко:

Підозрюваний мав внутрішні проблеми

Підозрюваний публікував проросійські висловлювання в соцмережах

Однією з можливих версій теракту, що стався в Києві 18 квітня, правоохоронці вважають побутовий конфлікт, який міг спровокувати нападника на агресію. При цьому остаточні висновки будуть зроблені тільки після проведення всіх необхідних експертиз.

Про це повідомив керівник Національної поліції Іван Виговський в інтерв'ю РБК-Україна.

відео дня

Він пояснив, що в подібних випадках зазвичай призначається комплексна психолого-психіатрична експертиза, яка за необхідності може проводитися навіть посмертно.

За словами Виговського, попередні дані вказують на те, що підозрюваний мав внутрішні проблеми і прагнув визнання та особливого ставлення.

"Ми бачимо, що він був, скажімо так, нереалізованим чоловіком. З тих висловлювань, які від нього лунали, він вимагав поваги, хотів, щоб до нього ставилися по-особливому. Він на записах кілька разів повторює, що його вдарили", - пояснив Виговський.

Також, за словами голови Нацполіції, чоловік раніше публікував проросійські висловлювання в соцмережах.

"У нього була сторінка "Бахмут ВДВ" у соціальних мережах, він писав там різні дивні речі. Мовляв, Гітлер мав рацію, всіх треба спалити і так далі. Ці дописи були ще у 2017 році, але тим не менше, це характеризує його як людину", - зазначив він.

Втім, Виговський зазначив, що саме ці погляди не обов'язково стали причиною трагедії.

"Конкретно в цьому випадку я б так не говорив, це треба досліджувати. Я більше схиляюся до того, що у нього виник побутовий конфлікт і тому він зірвався", - підсумував він.

Теракт у Києві 18 квітня 2026 року — що відомо

Як писав Главред, 18 квітня в Голосіївському районі Києва чоловік відкрив вогонь по людях на вулицях, а потім захопив заручників у супермаркеті Велмарт. Одночасно зі стріляниною в квартирі нападника спалахнула пожежа.

Стрільцем виявився 58-річний уродженець Москви Дмитро Васильченков, який мешкав у українській столиці.

Під час штурму стрільця було вбито бійцями спецпідрозділу КОРД.

Варто зазначити, що екіпаж патрульних, який прибув на виклик про стрілянину, маючи при собі табельну вогнепальну зброю (пістолети Форт 17) і всі законні підстави для її застосування, фактично втік з місця події.

На місці патрульні залишили поранених: дитину, чоловіка та жінку, які потребували невідкладної допомоги. Поруч були й інші люди, зокрема ще одна дитина. Через бездіяльність співробітників поліції озброєний чоловік продовжив безперешкодно рухатися вулицею та стріляти в беззахисних перехожих.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що в результаті теракту постраждали 14 осіб, серед яких була й дитина. Ще шестеро людей загинули.

20 квітня мер Києва Віталій Кличко повідомив, що загальна кількість загиблих зросла до семи осіб. У лікарні помер чоловік, за життя якого боролися лікарі.

Слідчі кваліфікували вбивство мирних жителів у Києві як терористичний акт, що спричинив загибель людей.

Інші новини:

Про особу: Іван Виговський Іван Михайлович Виговський (нар. 26 березня 1980 р., Житомирська область) — український поліцейський, керівник ГУ НПУ в Києві (з 11.08.2021 по 20.01.2023). Генерал поліції 3-го рангу. З 20 січня 2023 року — в.о. голови Національної поліції України. 14 липня 2023 року призначений Головою Національної поліції України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред