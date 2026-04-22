Закрив собою дитину від куль: що відомо про вбитого терористом двірника у Києві

"Дядько Саша" помер у лікарні від важких поранень печінки, шлунка та кишечника.

У Києві під час теракту загинув двірник Олександр Григорович, якого всі називали "дядя Саша". Він своїм тілом закрив пораненого хлопчика. Про це йдеться в ефірі телеканалу "Київ 24".

Це сталося в той момент, коли правоохоронці втекли з місця злочину, залишивши поранену дитину та батька. Тоді знову пролунали вибухи, і чоловік підбіг до хлопчика, закрив його своїм тілом, прийнявши на себе кулі.

За життя двірника понад добу боролися медики. У нього були важкі поранення печінки, шлунка та кишечника. Врятувати Олександра Григоровича не вдалося, він помер у лікарні.

Сусіди згадують про "дядька Сашу" лише хороше. Він завжди допомагав людям і дуже любив дітей. Він посадив ялинки за свої гроші і прикрашав їх солодощами, щоб порадувати дітей. Чоловік радив сусідам садити фруктові дерева, щоб ті потім радували врожаєм.

Олександр Григорович мріяв зробити стіл на всю довжину будинку, щоб потім із сусідами відсвяткувати перемогу України.

Як повідомляв Главред, у "дяді Саші" залишився лише кіт. Тепер він ходить по двору та під'їздах у пошуках свого опікуна. Сусіди згадують Олександра Григоровича і підгодовують котика. Зараз йому шукають нову сім'ю. А до самого під'їзду несуть квіти, щоб вшанувати пам'ять загиблих.

Теракт у Києві 18 квітня 2026 року — що відомо

Як писав Главред, 18 квітня в Голосіївському районі Києва чоловік відкрив вогонь по людях. Поліція проводила спецоперацію із затримання злочинця.

Відомо, що зловмисник розстріляв людей з автоматичної зброї. У цей момент у квартирі, де він зареєстрований, виникла пожежа. Чоловік забарикадувався в супермаркеті й взяв людей у заручники. Під час штурму стрілець був убитий.

ЗМІ писали про те, що стрільця звати Васильченко Дмитро Васильович, дата народження – 21.04.1968. Чоловік народився в Москві, має громадянство України. Раніше проживав у Бахмуті Донецької області, потім – у Голосіївському районі Києва.

20 квітня мер Києва Віталій Кличко повідомив, що загальна кількість загиблих зросла до семи осіб. У лікарні помер чоловік, за життя якого боролися лікарі. Слідчі кваліфікували вбивство мирних жителів у Києві як терористичний акт, що спричинив загибель людей.

