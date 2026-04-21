Теракт у Києві: суд обрав запобіжні заходи, яке покарання чекає поліцейських

Руслан Іваненко
21 квітня 2026, 18:55оновлено 21 квітня, 20:02
Печерський суд обирав запобіжний захід для двох київських патрульних, яких підозрюють у службовій недбалості.
Слідство продовжує встановлювати всі обставини події / Колаж: Главред, фото: скріншот

  • Суд обрав запобіжний захід двом патрульним Києва
  • Підозра: службова недбалість із тяжкими наслідками
  • Застава — 266 240 грн або тримання під вартою

Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання прокурорів і визначив запобіжні заходи для двох співробітників патрульної поліції столиці.

У вівторок, 21 квітня, за клопотанням прокурорів Печерський районний суд міста Києва обрав запобіжні заходи двом працівникам Управління патрульної поліції у Києві. Про це повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

За даними слідства, правоохоронці підозрюються у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 367 Кримінального кодексу України).

Суд ухвалив рішення про тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 266 240 гривень для кожного з підозрюваних.

Прокуратура наполягала саме на найсуворішому запобіжному заході — триманні під вартою, аргументуючи це тяжкістю можливих наслідків та суспільним резонансом справи.

У прокуратурі зазначили, що наразі триває вивчення повного тексту судового рішення для визначення подальших процесуальних кроків. Слідство триває, правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Як писав Главред, 18 квітня в Голосіївському районі Києва чоловік відкрив вогонь по людях на вулицях, а потім захопив заручників у супермаркеті Велмарт. Одночасно зі стріляниною в квартирі нападника спалахнула пожежа.

Крім того, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко під час брифінгу з журналістами розкрив нові подробиці теракту, який стався в Києві 18 квітня і призвів до загибелі семи осіб. Також він розповів, як тепер готуватимуть до роботи правоохоронців і які кадрові рішення було ухвалено.

Нагадаємо, що 20 квітня мер Києва Віталій Кличко повідомив, що загальна кількість загиблих зросла до семи осіб. У лікарні помер чоловік, за життя якого боролися лікарі.

Про персону: Руслан Кравченко

Руслан Кравченко - український прокурор, учасник російсько-української війни. Голова Київської обласної державної адміністрації з 10 квітня 2023 року. Кандидат на посаду керівника Національного антикорупційного бюро України, пише Вікіпедія.

