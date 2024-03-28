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Скандал у мережі: бійця ЗСУ не впустили у вагон через собаку, він їхав у тамбурі

Яна Ставська
28 березня 2024, 18:33
В Укрзалізниці вже прокоментували подію.
Скандал у мережі: бійця ЗСУ не впустили у вагон через собаку, він їхав у тамбурі
Поїздка у військового зайняла майже 3 години / Колаж Главреда. Фото: instagram.com/daria_bronska

Нацгвардійця дорогою з Києва у Чернігів не впустили у вагон "Інтерсіті" через великого пса. Врешті військовий їхав майже три години в дорозі у тамбурі разом зі службовим собакою. Історію переповіла в Instagram Дарія Рубан.

Дівчина, як розповіла вона у коментарі УП, зустріла бійця Валерія на виході до вагону-кафе. Розпитавши у нього, чому чоловік стоїть у тамбурі, той відповів: "Не дозволяють".

Собаку, який теж служить у Нацгвардії, звуть Ермі. Валерій поділився, що разом із псом вони виконують різні бойові завдання по всій Україні ще з початку повномасштабного вторгнення.

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"Я зрозуміла, що не можу мовчати про цю ситуацію. Звернулася до провідника з проханням пояснити ситуацію. На що отримала відповідь, що заборону їздити разом з великими собаками передбачають правила і їх не можна порушувати", – сказала Дарія.

Військового не впустили у вагон - дивіться відео:

Скандал у мережі: бійця ЗСУ не впустили у вагон через собаку, він їхав у тамбурі

В Укрзалізниці відповіли, що в потягах "Інтерсіті" заборонено їхати з великими собаками (зростом понад 45 сантиметрів). Подорожувати з такими тваринами можна лише викупивши всі місця в купе. Також собака обов'язково має мати намордник.

Якщо пасажир із великим улюбленцем мають намір скористатися "Інтерсіті", вони їхатимуть у тамбурі, пояснили в "УЗ".

Новини України - останні скандали в мережі

Не так давно навколо компанії Укрзалізниця знову розгорівся скандал. Пасажирка поскаржилася на те, що провідник відмовився пересадити її в інше купе через чоловіка, який робив їй непристойні пропозиції. В УЗ кажуть, що конфлікт між пасажирами виник через російську мову, та проводять службове розслідування.

Як писав Главред, росіянка спровокувала скандал в мережі, вирішивши обмовити водія в Казахстані - вона поскаржилась службі підтримки на нібито домагання з його боку. Із ролика, знятого самим постраждалим, випливає, що скарги росіянки були безпідставними - з водієм вона спілкувалася рівним тоном, тоді як у розмові з оператором перейшла - ні з того, ні з сього - на крик.

Ще раніше скандальна блогерка Ганна Алхім у своєму фірмовому стилі вирішила відповісти на шквал критики, що накрив її, після того, як вона записала відео, на якому пританцьовувала і посміхалася під російський трек на алеї загиблих Героїв у Хмельницькому.

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війна в Україні скандал ЗСУ Укрзалізниця війна Росії та України
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