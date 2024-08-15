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Як їм жити поряд із українськими вдовами і сиротами: скандал через біженців з РФ

Степан Гафтко
15 серпня 2024, 21:00
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Уряд України вирішив запросити біженців з Курської області в Україну, але в мережі через це поширюється скандал.
Як їм жити поряд із українськими вдовами і сиротами: скандал через біженців з РФ
Біженці з Курської області можуть прибути в Україну / колаж: Главред, фото: УНІАН

Україна офіційно заявила, що готова створити гуманітарний коридор в Курській області та прийняти біженців з РФ у себе. Таке рішення викликало бурхливі обговорення та дискусії у мережі, багато людей проти того, щоб росіяни жили в Україні. Про це повідомляє ТСН.

Дописувачі в мережі висловлюються проти того, щоб Україна приймала громадян тої країни, котра активно обстрілює ракетами наші землі і громадяни якої в лавах своєї армії воюють проти ЗСУ та нападають на мирні міста.

відео дня

Раніше віцепрем’єрка Ірина Верещук висловила думку, що Україні варто прийняти в себе біженців з Курської області та створити для них всі необхідні умови для проживання на час конфлікту на Курщині.

"У зв’язку з можливим погіршенням гуманітарної ситуації на прилеглих територіях Курської області РФ Україна повинна бути готовою до прийому російських біженців", – написала Ірина Верещук на своїй сторінці у Facebook.

Саме цей допис Верещук обурив сотні українців. Багато з них сказали, що неможливо проживати поряд із людьми, чиї знайомі та рідні прийшли вбивати українців.

"Читаю і плачу, чесно, ну як так, як?!! Немає просто слів, після відео наших полонених, того, як ховають 20-річних хлопців, я просто плачу! Яка евакуація на територію України, нам мало колаборантів? Та хай сидять на своїх коханих болотах! Ви взагалі увляєте, як вони будуть ходити повз сиріт, вдів, батьків, які втратили дітей, повз воїнів, які свої роки віддали захисту держави? Їсти наш хліб у той час, як наші хлопці тільки мріють про нього? Це знущання", - прокоментувала пост одна з дописувачок, сумчанка Олена.

Також користувачі в мережі заявляють, що ці ж біженці можуть наводити російські ракети по територіях, де вони тимчасово проживатимуть.

У Мінінтеграції вже заявили, що росіяни почали цікавитись пропозицією про переїзд в Україну, особливо ті громадяни РФ, у яких є родичі в Україні.

Хто така Ірина Верещук

Ірина Андріївна Верещук, до шлюбу - Луцик (30 листопада 1979, Рава-Руська, Львівська область) — українська політична й державна діячка, віцепрем'єр-міністр - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України з 4 листопада 2021 року. Народна депутатка України IX скликання від партії Слуга народу (29 серпня 2019 - 4 листопада 2021).

Голова підкомітету з державної безпеки та оборони Комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Представляла Уряд у ВРУ з 4 вересня до 15 листопада 2019-го, була міським головою Рави-Руської (2010—2015). Кандидатка на посаду міського голови Києва від партії "Слуга народу" на місцевих виборах 2020 року.

Біженці з Курської області та бої на Курщині - останні новини

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій відкриває цілодобову лінію для росіян, які хочуть евакуюватись в Україну з Курської області.

Раніше повідомлялось, що український наступ у Курській області вивільнив можливості для ЗСУ на інших ділянках фронту, адже РФ перекидає війська з цих напрямків на Курський.

Полковник СБУ Роман Костенко підкреслив, що у Москви немає особливих резервів поза полем бою, щоб відбити удар по Курській області. Агресору доведеться або "знімати" підрозділи, які вже воюють, із передової, або залучати резерви, які мали посилити ділянки на Сході або Півдні України. В іншому разі Україну нічого не зупинить піти далі Курська.

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