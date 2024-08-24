Скандал через жахливі умови для військових в Одеській лікарні: Лубінець не змовчав

Омбудсман констатував, що інформація про неналежні умови утримання військовослужбовців у лікарні підтвердилась.

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Лубінець взяв під власний контроль ситуацію, що склалась в медзакладі Одеси / Колаж: Главред, фото: омбудсман України, скрін з відео

У Мережі на днях поширилось відео бойового медика 35-ї бригади морської піхоти Петра Коноплі, який оголосив про голодування через незадовільні умови перебування в Одеській обласній психіатричній лікарні №2.

Звернення військовослужбовця набрало широкого розголосу, тож на ситуацію відреагував омбудсман України Дмитро Лубінець у Telegram. Він терміново віддав вказівку здійснити цільове відвідування медичного закладу з перевіркою умов перебування там військових на лікуванні.

"За результатами відвідування інформація, на жаль, підтвердилася. Умови, в яких перебувають пацієнти, включно з військовослужбовцями, є абсолютно незадовільними і не відповідають встановленим стандартам", - повідомив Лубінець. відео дня

Через це омбудсман направив рекомендаційні листи для органів державної влади, щоб було вжито необхідні заходи. Крім цього Лубінець пообіцяв, що будуть прийняті відповідні управлінські рішення, зокрема можливе притягнення до адміністративної відповідальності осіб, відповідальних за харчування, а також розгляд питання про переукладення договорів з іншим постачальником.

"Тримаю ситуацію на особистому контролі", - додав він.

Хто такий Дмитро Лубінець? Дмитро Лубінець — український юрист та політик. У 2010-2014 роках був депутатом Волноваської міської ради VI скликання. Член Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи. 1 липня 2022 року Верховна Рада призначила Лубінця Уповноваженим (омбудсменом) ВРУ з прав людини. Це рішення підтримали 250 депутатів, пише Вікіпедія.

Оголошення голодування військовим в Одеській лікарні

21 серпня у мережі з'явилося відео з Одеської обласної психіатричної лікарні. Військовий медик Петро Конопля поскаржився на жахливі умови для проживання і харчування у медзакладі.

У цій лікарні лікуються військові, але, за словами Коноплі у медзакладі облізлі стіни, пліснява та харчування, завдяки якому важко виздоровіти, адже овочів та фруктів вкрай мало.

Під звершення свого відеозвернення військовий заявив, що вважає, що він має право оцінювати їжу та умови проживання у госпіталі, оскільки він за майже три роки війни отримав кілька поранень і перебував у багатьох реабілітаційних центрах, де умови проживання дуже відрізняються від одеської лікарні. Виходячи із цих всіх причин військовий оголосив голодування.

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