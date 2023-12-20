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Поза законом і скоріше: скільки українців жадають покарання корупціонерів

Єлизавета Бельмас
20 грудня 2023, 12:52
Серед українців провели опитування про покарання за корупцію.
скільки українців жадають покарання корупціонерів
скільки українців жадають покарання корупціонерів / колаж: Главред, фото: УНІАН

Громадяни України жадають якомога швидшого покарання корупціонерів країни. Багато хто згоден навіть на беззаконня. Київський міжнародний інститут соціології провів опитування і опублікував результат.

Дослідження, яке тривало з 29 листопада по 9 грудня за допомогою телефонного інтерв'ю і охопило 1031 людину показало, що питання корупції після повномасштабної війни для українців зараз є проблемою №1.

Результати опитування

Завдяки опитуванню, проведеному КМІС, стало відомо, що переважна більшість українців, а саме 55% - жадають швидкого покарання корупціонерів. Вони згодні навіть на порушення законів.

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При цьому, 42% українців вважають, що карати необхідно за законом, навіть якщо це займе багато часу. А ось 3% так і не визначилися зі своїм поглядом.

Покарання корупціонерів
Покарання корупціонерів / КМІС

Соціологи стверджують, що бажання покарати винних якомога швидше навіть з порушенням закону прямо пов'язане з недовірою до судів. Кількість таких респондентів - 63%, більша частина з них також не довіряє поліції.

При цьому, абсолютно протилежною є довіра президенту. Ті, хто хочуть покарання корупціонерів, у своїй більшості довіряють Володимиру Зеленському.

Недовіра судам і поліції
Недовіра судам і поліції / КМІС

Думка українців про найбільш "наболілі" теми

Нагадаємо, Київський міжнародний інститут соціології провів опитування серед населення України, яке тривало з 29 листопада по 9 грудня за допомогою телефонного інтерв'ю. Результати опитування вже опубліковані. Згідно з середніми показниками опитування, за останні півроку в Україні стало більше людей, які готові йти на територіальні поступки заради того, щоб завершити війну. З травня по грудень їх кількість зросла на 9 відсотків.

При цьому, згідно з даними іншого опитування, абсолютна більшість українців упевнені, що при хорошій підтримці заходу Україна здатна досягти бажаного результату в боротьбі проти Росії. Таких думок - 87% з усіх опитаних.

Також, близько 72% українців негативно поставилися б до рішення президента Володимира Зеленського звільнити Головнокомандувача ЗСУВалерія Залужного. Приблизно 43% респондентів вважають, що певні розбіжності між ними мають місце бути, проте в серйозні протиріччя вірять лише 8%.

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соціологічне опитування
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