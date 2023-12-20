Зарплати українців зростуть до 30 тисяч грн: Кабмін назвав терміни

Уряд планує забезпечити не лише зростання середньої заробітної плати, а й компенсувати вплив інфляції на рівень доходів.

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Кабмін спрогнозував зарплати українців до 2026 року / Колаж: Главред, фото: УНІАН

У 2024 році середня заробітна плата в Україні може збільшитися на 5,5 тис.грн і складе 21,8 тис. грн. До 2026 року українці в середньому зароблятимуть 30 тис. грн. Водночас рівень безробіття знижуватиметься.

Про це свідчить постанова Кабінету міністрів № 1315, яким схвалено основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2024-2026 роки.

За прогнозами уряду, середньомісячна заробітна плата в різні роки буде наступною:

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у 2024 році - збільшення до 21,8 тис. грн;

до 2026 року - збільшення до 30 тис. грн.

У порівнянні з останнім офіційним показником, представленим Державною службою статистики, який склав 16,3 тис. грн у першій половині 2023 року, прогноз уряду на 2026 рік передбачає майже подвоєння середньомісячної заробітної плати.

Уряд планує забезпечити не лише зростання середньої заробітної плати, а й компенсувати вплив інфляції на рівень доходів.

Згідно з прогнозами Кабміну, середньомісячна заробітна плата в Україні буде підвищуватися з урахуванням інфляції:

у 2024 році очікується зростання на 8,5%;

у 2025 році прогнозується збільшення на 8,9%;

до 2026 року планується подальше зростання на 9,1%.

Крім того, Кабмін очікує зниження рівня безробіття.

"Рівень безробіття українців у віці 15-70 років за методологією Міжнародної організації праці (МОП) прогнозується у 2024 році 18,7% до робочої сили відповідного віку. У 2025 році показник знизиться до 17,7%, а в 2026 році – до 15%", — вважають в уряді.

Як повідомляв Главред, в Україні мінімальна зарплата вже з 1 січня 2024 року буде збільшена з 6,7 тисячі до 7,1 тисячі грн.

Також ми писали про те, що в першому півріччі 2024-го уряд фактично планує заморозити нинішню ситуацію з зарплатами та пенсіями, а в липні очікується значне зростання доходів.

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