В Україні зросла кількість тих, хто готовий відмовитися від територій - опитування КМІС

Кількість українців, які готові відмовитися від деяких територій, стає більшим.

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Готові відмовитися від територій : в Україні хочуть зупинити війну вже зараз / колаж: Гларвед, фото: УНІАН

Київський міжнародний інститут соціології провів опитування серед населення України, яке тривало з 29 листопада по 9 грудня за допомогою телефонного інтерв'ю. Результати опитування вже опубліковані.

Згідно з середніми показниками опитування, за останні півроку в Україні стало більше людей, які готові йти на територіальні поступки заради того, щоб завершити війну. З травня по грудень їх кількість зросла на 9 відсотків.

Чого хочуть українці

Спираючись на дані, які надає КМІС, можна побачити, що стабільною ситуація була в період з травня 2022 року по травень 2023 року. Тоді абсолютна більшість респондентів виступали за скасування будь-яких поступок і тільки 8-10 відсотків стверджували, що територіальні поступки необхідні.

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Через півроку, після Травня 2023 року, спостерігається стабільне зростання відсотка тих, хто готовий до територіальних поступок. Після 10% у травні їх стало 14% у жовтні та 19% у грудні.

Готовність до територіальних поступок / КМІС

При цьому, відсоток тих, хто виступав проти поступок - зменшується. З 84% у травні в грудні їх стало 74%.

При цьому, в КМІС акцентують увагу на важливому моменті: до жовтня 2023 року приріст тих, хто готовий до поступок здійснювався за рахунок Півдня і Сходу, з жовтня по грудень при цьому цей приріст стався за рахунок думки Заходу і Центру. У Центральній Україні відсоток готовності до поступок збільшився на 5 пунктів.

Відсоток тих, хто виступав проти поступок-зменшується / КМІС

Також, незважаючи на негативні тенденції, в Україні переважна більшість, а це від 68% на Півдні і 79% в Центрі - як і раніше виступають проти територіальних поступок Росії.

Як і раніше виступають проти територіалних поступок Росії / КМІС

Ситуація в Україні

Нагадаємо, в контексті 5 пакетів допомоги, які готують для України Європа і США представник ЗМІ поцікавився у президента України, "чи можливо Україні здобути перемогу в цій війні без цієї допомоги станом на зараз". Президент Володимир Зеленський на спільному брифінгу з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере зазначив, що без допомоги міжнародних партнерів Україні доведеться простистояти російським окупантам самостійно.

При цьому, в Україні провели опитування серед населення, щоб дізнатися, чи хочуть громадяни країни продовжувати бойові дії. Згідно з даними опитування, абсолютна більшість українців упевнені, що при хорошій підтримці заходу Україна здатна досягти бажаного результату в боротьбі проти Росії. Таких думок - 87% з усіх опитаних.

Крім цього, повномасштабна війна в Україні триває вже майже два роки. Незважаючи на складності і ризик зниження західної допомоги, більше половини українців готові продовжувати боротися з російськими окупантами.

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