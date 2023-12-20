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Зеленський призначив свого нового представника у ВР: що відомо

Альона Вороніна
20 грудня 2023, 12:15
Новою представницею стала нардеп Галина Михайлюк. Вона з 2019 року є заступницею голови Комітету ВРУ з питань правоохоронної діяльності.
Владимир Зеленский, Галина Михайлюк
Зеленський призначив Галину Михайлюк своєю представницею в Раді/ колаж: Главред, фото: Офіс президента України, Facebook Галина Михайлюк

Президент України Володимир Зеленський призначив своїм новим представником у Верховній Раді народну депутатку Галину Михайлюк. Про це йдеться в указі №823, який оприлюднений на сайті Офісу президента України.

"Призначити Михайлюк Галину Олегівну представником президента України у Верховній раді України (за згодою)", – зазначається у документі.

Указ датований 20 грудня 2023 року.

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Що відомо про Галину Михайлюк

Народна депутатка Галина Михайлюк народилася у 1987 році у Києві. Вона здобувала освіту в Одеському державному економічному університеті, де навчалася за спеціальністю "Банківська справа". Також вона закінчила аспірантуру кафедри цивільного права Національного університету "Одеська юридична академія". Крім цього, нардеп навчалася за спеціальністю міжнародне корпоративне та комерційне право в Університеті Йорка у Великій Британії.

Михайлюк була обрана нардепом від "Слуги народу". З 2019 року вона є заступницею голови Комітету ВРУ з питань правоохоронної діяльності.

Звільнення Веніславського

Нагадаємо, Володимир Зеленський 7 грудня звільнив попереднього представника президента у Верховній Раді Федора Веніславського.

Тоді Веніславський назвав причиною свого звільнення те, що він зайнятий військовими проєктами і не може поєднувати це з роботою.

"Я займаюсь кількома суто військовими проєктами, через що доводиться багато бувати біля лінії фронту. Відповідно не завжди встигаю виконувати повноваження представника президента України у ВРУ", – розповів він у коментарі NV.

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Верховна Рада Володимир Зеленський Федір Веніславський
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