"Влупили по енергомережі 1000 ракет і дронів": голова правління "Укренерго" назвав головну мету РФ

Перед ударами по енергооб’єктах України російських військових консультують фахівці з енергетики, розповів Кудрицький.

РФ хоче повністю знеструмити Україну, заявив Кудрицький/ УНІАН, Facebook Кудрицький, Міноборони РФ

Російські загарбники лише по українських енергомережах запустили понад 1000 важких ракет і дронів-камікадзе. Кремль такими діями переслідує свою головну мету – повністю знеструмити Україну.

Використання такої кількості боєприпасів для ударів робить російські атаки на українську енергомережу найбільшою в історії подібною кампанією. Про це заявив голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький в інтерв’ю "Voice of America".

"Росія вже запустила понад 1000 важких ракет і дронів-камікадзе саме по українських електромережах. Це робить цю кампанію проти енергосистеми найбільшою в історії людства... Від цього зараз страждають мільйони українців, які відключені від електрики", – сказав він.

Він наголосив, що країна-агресорка РФ має за мету повністю позбавити усі регіони України від постачання електроенергії. Тому вони б’ють так, щоб завдати якомога більше шкоди енергосистемі.

Також Кудрицький зазначив, що російські фахівці з енергетики, ймовірно, дають консультації окупантам для вибору цілей.

Крім цього, російські загарбники підбирають для атак чітко ті періоди часу, коли очікується похолодання. Вони так роблять, щоб відключити від мережі системи водопостачання й опалення і знищити цю критично важливу інфраструктуру, каже голова правління "Укренерго".

Раніше очільник Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба повідомляв, що внаслідок атаки дронами на енергосистему України ситуація у Київській області залишається важкою. Станом на обідню пору 20 грудня 80% області залишаються без світла.

Після цього Кулеба в ефірі телемарафону заявив, що світло на Київщині надвечір з'явиться лише у трьох районах – Броварському, Бориспільському та Обухівському. За його словами, без електропостачання у регіоні залишаться менше 50% споживачів.

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