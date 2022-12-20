"Ситуація критична": 80% Київської області досі лишається без світла

Пріоритетними для електропостачання є об’єкти критичної інфраструктури – лікарні, об'єкти тепло- і водопостачання.

80% Київської області досі лишаються без світла/ УНІАН

У Київській області ситуація з електропостачанням досі залишається критичною. Триває відновлення енергоживлення після обстрілів з боку російських окупантів. Проте 80% області досі залишаються без світла.

Про це повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба у Telegram. Він наголосив, що з кожним ворожим обстрілом складність та тривалість ремонтних робіт зростає.

"Ситуація з електропостачанням залишається критичною. Внаслідок масштабних пошкоджень енергетичної інфраструктури "Укренерго" застосовує екстрені вимкнення електрики. Без світла перебуває 80% регіону. Найскладніша ситуація в Бучанському, Вишгородському, Обухівському та частково Фастівському районах. Це більше 30 громад", – зазначає Кулеба.

Він наголосив, що пріоритетними для електропостачання є об’єкти критичної інфраструктури – лікарні, об'єкти тепло- і водопостачання.

"У координації з "Укренерго" та ДТЕК докладаємо всіх зусиль, щоб якнайшвидше відновити електропостачання та вийти на планові графіки вимкнень. Будемо оперативно інформувати про хід відновлювальних робіт", – написав Кулеба і заликав громадян із розумінням ставитися до ситуації.

РФ атакувала Київ дронами-камікадзе

Нагадаємо, 19 грудня російські окупанти атакували столицю України дронами-камікадзе. У Києві потужні вибухи прогриміли близько 04:28 години ранку, а також близько п'ятої години ранку.

Мер Києва Віталій Клично повідомив, що внаслідок атаки дронами по Києву 19 грудня були пошкодження об'єктів критичної інфраструктури. Він наголосив, що енергетики і тепловики працюють над тим, щоб оперативно стабілізувати ситуацію з енерго- і теплопостачанням.

Після атаки окупантів "шахедами" в Україні ввели аварійні відключення електроенергії. Графіки стабілізаційних відключень не працюють.

Генеральний директор енергопостачальної компанії Yasno Сергій Коваленко розповів, що внаслідок російської атаки дронами-камікадзе у Києві зберігається складна ситуація з електропостачанням. Станом на вечір 19 грудня лише близько 20% населення міста мали світло у своїх домівках.

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