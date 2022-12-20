glavred
УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Атака 19 грудня стала наймасштабнішою: до вечора світло буде тільки в трьох районах Київської області

20 грудня 2022, 16:34
За словами Кулеби, якщо це станеться, то без світла буде менше половини регіону.
Світло, Електроенергія
Відключення світла / ua.depositphotos.com

Голова Київської ОВА Олексій Кулеба в ефірі телемарафону заявив, що світло в Київській області до вечора з'явиться в Броварському, Бориспільському та Обухівському районах.

За його словами, без електропостачання в регіоні залишаться менше 50% споживачів.

"Зараз ситуація вирівнюється... Під вечір очікуємо хороші новини в Броварському, Бориспільському та Обухівському районах", - розповів він.

За словами Кулеби, якщо це станеться, то без світла буде менше половини регіону.

"Триватимуть ремонтні роботи в частині Фастівського району, Бучанському та Вишгородському районах. На даний момент вийшли на 60% відключень", - додав Кулеба.

Атака "Шахедами" 19 грудня стала наймасовішою

Росія здійснила наймасовішу атаку іранськими дронами "Шахед" по Україні. Це сталося вчора, 19 грудня, заявив речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат під час брифінгу.

"Вчора, як відомо, день Святого Миколая. Окупанти привітали нас одним з найбільших "шахедних" обстрілів.. за кількістю мається на увазі. Тому що 35 БПЛА ударних було випущено по території України. Якщо брати до уваги статистику, то таку кількість "Шахедів" "вони ще не випускали", - розповів Гнат.

РФ атакувала Київ дронами-камікадзе

Нагадаємо, 19 грудня російські окупанти атакували столицю України дронами-камікадзе. У Києві потужні вибухи прогриміли близько 04: 28 години ранку, а також близько п'ятої години ранку.

Мер Києва Віталій Клично повідомив, що в результаті атаки дронами по Києву 19 грудня були пошкодження об'єктів критичної інфраструктури. Він підкреслив, що енергетики і тепловики працюють над тим, щоб оперативно стабілізувати ситуацію з енерго - і теплопостачанням.

Після атаки окупантів "шахедами" в Україні ввели аварійні відключення електроенергії. Графіки стабілізаційних відключень не працюють.

Генеральний директор енергопостачальної компанії Yasno Сергій Коваленко розповів, що в результаті російської атаки дронами-камікадзе в Києві зберігається складна ситуація з електропостачанням. Станом на вечір 19 грудня лише у близько 20% населення міста було світло у будинках.

Читайте також:

війна в Україні шахід війна Росії та України відключення світла
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

17:17

"Це ж Дональд Трамп": 52-річний рудий з Іванушек змінився до невпізнання

17:02

У Білорусі РФ перекидає танки та окупантів до кордону з УкраїноюВідео

16:53

Віктор Павлик зізнався, чому побоюється свою молоду дружинуВідео

16:53

"Влупили по енергомережі 1000 ракет і дронів": голова правління "Укренерго" назвав головну мету РФВідео

16:51

30-градусних морозів на Новий рік не буде: синоптик розповів, якою буде погода до кінця рокуВідео

Реклама
16:42

Україна отримала 2 млрд доларів грантової допомоги від США: куди спрямують коштиВідео

16:38

300 танків для ЗСУ: Резніков пояснив умову Залужного щодо нового наступуВідео

16:36

Груди випали: молода дружина Цекало роздяглася на камеру

16:34

Атака 19 грудня стала наймасштабнішою: до вечора світло буде тільки в трьох районах Київської областіВідео

16:31

Меган Фокс упакувала груди в корсет і вийшла в світ з коханимВідео

16:30

Технологія працює досі: навіщо раніше клеїли газети під шпалери

16:20

Удари по об'єктах енергетики: у Брянській і Бєлгородській областях РФ потужна "бавовна"Відео

16:05

"Переїжджають": мер Мелітополя розповів про "втечу" окупантів з містаВідео

15:55

Військовий експерт спрогнозував, коли Путін знову зможе атакувати Київ

15:49

"Продовжуємо їх накривати": ЗСУ вибивають окупантів з Кінбурнської косиВідео

15:43

"То він може і Росією їздити": у росіян спалахнула істерика через візит Зеленського у Бахмут

15:35

Як зарядити телефон без світла: 10 найпростіших способів "на різний смак"

15:21

Україну атакує різке потепління: синоптики озвучили неймовірний прогнозВідео

15:16

Вірменський VBet агресивно захоплює гральний бізнес в Україні - ЗМІ

15:11

ЗМІ розповіли про головні зловживання місцевої влади: причини опору реформам очевидні

Реклама
15:01

Київський картонний комбінат та інші компанії австрійського холдингу завжди працювали та працюють в законному полі, - наголошує Олег Дубровка

14:59

РФ намагалася переконати США в тому, що війна в Україні не стане проблемою для Росії - NYTВідео

14:44

"Будемо мочити людожерів": божевільна пропагандистка Симоньян догідливо підлизнула Путіну

14:36

"Ситуація критична": 80% Київської області досі лишається без світлаВідео

14:13

Хайді Клум "засвітила", як насправді виглядає 41-річна Періс ХілтонВідео

13:26

Прикмети на 21 грудня: всього 2 заборони, які категорично не можна робити в цей деньВідео

13:09

Дійсно був, але вже поїхав: прессекретар Зеленського підтвердив його візит до БахмутаВідео

13:03

Намагався врятувати доньку з вогню: фронтовий медик загинув у пожежі через буржуйкуФото

13:00

Гороскоп на завтра 21 грудня: Рибам – втрати, Стрільцям – купа справ, а Близнюкам – успіхВідео

12:30

Запроданка Ані Лорак зганьбилася своїм новорічним бажанням: "Мовчала б вже. На що ти перетворилася?"Відео

12:30

Які чоловіки можуть виїхати за кордон під час війни: детальне поясненняВідео

11:56

"Фашисти. Вас потрібно судити": футболістка збірної РФ обматюкала Путіна і Лукашенка

11:49

Гороскоп на січень 2023 року: Венера, Меркурій і Марс заберуть сили, а Сонце допоможе

11:41

У Остапчука з'явилася нова "краля": стало відомо, хто знову підкорив серце ведучогоВідео

11:40

"Ти не один": співачка KOLA та військовий ЗСУ Павло Вишебаба зачарують виконанням пісні про війнуВідео

11:27

"Рівень загрози зростає": командувач Силами оборони розповів про приготування ворогів у БілорусіВідео

11:12

Попереду кілька важких місяців війни, далі окупанти випрошуватимуть в України переговори – МВСВідео

10:56

Як створити справжнє диво своїми руками: 4 бюджетних ідеї для домашнього новорічного декоруВідео

10:30

"Ворог намагається повністю заморозити Україну": експерт назвав 2 причини масових атак дронамиВідео

10:23

"Зігріваючи серця добрими справами": Зеленський розповів про фінську школярку, яка допомагає ЗСУ шкарпеткамиВідео

Реклама
10:19

Мобілізація в Україні: що буде після нового року і хто не підлягає призовуВідео

09:55

Путін імовірно не зміг "дотиснути" Лукашенка до прямої участі у війні з Україною - ISW

09:53

У Києві діють аварійні відключення: в КМДА розповіли про ситуацію зі світлом в столиціВідео

09:47

Британські розвідники розповіли, навіщо Путіну постановочні зустрічі з генераламиВідео

09:15

"Серйозні переговори неможливі": війна в Україні може завершитися до кінця 2023 року – генсек ООНВідео

09:07

Деокупація Луганщини: чого чекати до кінця рокуПогляд

08:55

Гороскоп на сьогодні 20 грудня 2022: Овнам - напруга, Левам - зміни, а Рибам - гроші

08:02

Вихідні на Новий Рік 2023 та Різдво: що змінилося

06:51

Велика російська ІПСО про "новий масштабний наступ в 2023 році"Погляд

06:48

Пряме попадання в базу окупантів: у Мелітополі прогриміли потужні вибухи - ЗМІ

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиНовини телеграм
Гороскоп
Гороскоп таро на тижденьГороскоп на тижденьГороскоп на завтра
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем нарождення жінціЗ днем народження дочки
Персони
Марк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій Кім
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиНоворічний манікюр
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти