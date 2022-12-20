Атака 19 грудня стала наймасштабнішою: до вечора світло буде тільки в трьох районах Київської області

За словами Кулеби, якщо це станеться, то без світла буде менше половини регіону.

Відключення світла / ua.depositphotos.com

Голова Київської ОВА Олексій Кулеба в ефірі телемарафону заявив, що світло в Київській області до вечора з'явиться в Броварському, Бориспільському та Обухівському районах.

За його словами, без електропостачання в регіоні залишаться менше 50% споживачів.

"Зараз ситуація вирівнюється... Під вечір очікуємо хороші новини в Броварському, Бориспільському та Обухівському районах", - розповів він.

За словами Кулеби, якщо це станеться, то без світла буде менше половини регіону.

"Триватимуть ремонтні роботи в частині Фастівського району, Бучанському та Вишгородському районах. На даний момент вийшли на 60% відключень", - додав Кулеба.

Атака "Шахедами" 19 грудня стала наймасовішою

Росія здійснила наймасовішу атаку іранськими дронами "Шахед" по Україні. Це сталося вчора, 19 грудня, заявив речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат під час брифінгу.

"Вчора, як відомо, день Святого Миколая. Окупанти привітали нас одним з найбільших "шахедних" обстрілів.. за кількістю мається на увазі. Тому що 35 БПЛА ударних було випущено по території України. Якщо брати до уваги статистику, то таку кількість "Шахедів" "вони ще не випускали", - розповів Гнат.

РФ атакувала Київ дронами-камікадзе

Нагадаємо, 19 грудня російські окупанти атакували столицю України дронами-камікадзе. У Києві потужні вибухи прогриміли близько 04: 28 години ранку, а також близько п'ятої години ранку.

Мер Києва Віталій Клично повідомив, що в результаті атаки дронами по Києву 19 грудня були пошкодження об'єктів критичної інфраструктури. Він підкреслив, що енергетики і тепловики працюють над тим, щоб оперативно стабілізувати ситуацію з енерго - і теплопостачанням.

Після атаки окупантів "шахедами" в Україні ввели аварійні відключення електроенергії. Графіки стабілізаційних відключень не працюють.

Генеральний директор енергопостачальної компанії Yasno Сергій Коваленко розповів, що в результаті російської атаки дронами-камікадзе в Києві зберігається складна ситуація з електропостачанням. Станом на вечір 19 грудня лише у близько 20% населення міста було світло у будинках.

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