Влітку тарифи на електроенергію в Україні можуть підвищити вдвічі

У червні українцям потрібно готуватись до змін у рахунках за електроенергію.

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В Україні зростуть тарифи на електроенергію / колаж Главред: фото: УНІАН

У червні 2023 року може відбутись підвищення цін на електроенергію, але фінальні розцінки ще не затверджені. Тариф на електроенергію в Україні можуть підняти удвічі – до 2,88 грн за кВт*год замість нинішніх 1,44 грн (при споживанні 250 кВт*год на місяць).

Такі підрахунки озвучив голова профільної нацкомісії (НКРЕКП) Костянтин Ущаповський в ефірі всеукраїнського телемарафону. Зі слів голови комісії, серйозне підвищення тарифу пояснюється необхідністю проводити ремонти енергетичної інфраструктури, яку значно пошкодили російські обстріли.

"Для відновлення та підготовки до осінньо-зимового періоду необхідно приблизно 45-46 млрд грн",– зазначив глава НКРЕКП. Тариф у 2,88 грн за кВт*год формується саме з розрахунків, як можна отримати таку суму.

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Підвищення комуналки

Нагадаємо, що в Україні подорожчала комуналка. За даними чиновників, найсильніше зросли тарифи на утримання і ремонт житла – в середньому вони стали вище на 20,6%.

Грошову допомогу на оплату комуналки українцям видаватимуть інакше. В Україні в найближчому майбутньому спростять оформлення та отримання допомоги на оплату послуг ЖКГ, заявляють в Мінсоцполітики.

У Мінфіні розповіли, хто має право і на скільки грошей. Міністерство фінансів України представило оновлену інформацію з приводу того, скільки грошей буде витрачено в якості витрат на соціальні виплати та допомоги для українців.

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