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Заборона на роботу і тюремний термін: медикам загрожує покарання за підробку COVID-сертифікатів

14 сентября 2021, 19:46

В Україні відкрили вже понад 30 кримінальних справ про підробку документів, пов'язаних з вакцинацією від коронавірусу, сказав Ігор Кузін.

Вакцинація
За підробку документів про вакцинацію від COVID-19 медпрацівникам загрожує до 3 років в'язниці - Кузін / Reuters

Згідно з чинним законодавством, медичним працівникам, які причетні до підробки COVID-сертифікатів та інших документів щодо коронавірусу, може загрожувати припинення права працювати у сфері медицини або в'язниця строком до трьох років. В Україні відкрили вже 30 кримінальних проваджень за фактом махінацій з документами щодо вакцинації від коронавірусу. Про це заявив головний санітарний лікар країни Ігор Кузін.

"Наразі покарання піде за статтею, що стосується підробки документів. Специфічної статті немає. Зараз відповідальність, яка є, - за внесення неправдивих даних. Для лікаря це - від позбавлення права займатися медичною діяльністю до трьох років позбавлення волі", - заявив він у ефірі телеканалу UA:Перший.

Читайте такжеCOVID-паспорти для подорожей з України до Європи: як оформити сертифікат у ДіїЗа його словами, всього в Україні відкрито вже більше 30 кримінальних проваджень за фактом таких порушень. Серед них і кримінальні справи, пов'язані з сертифікатами ПЛР.

"Це і сертифікати ПЛР, і свідоцтва про одужання, і довідки, і результати щодо вакцинації. За деякими з них слідство ведеться, найближчим часом бачитимо результати", - підкреслив Ігор Кузін.

Сертифікати вакцинації від COVID-19 в Україні

В Україні вже понад 100 тисяч громадян стали володарями сертифікату про вакцинацію від коронавірусу, згенерованого в застосунку Дія. Два щеплення зробили вже майже 5 мільйонів людей.

Для використання всередині країни існують жовтий і зелений сертифікати вакцинації. Перший видається після одного щеплення від COVID-19. Другий громадяни отримають після того, як пройдуть повний курс вакцинації – два щеплення від коронавірусу.

Українці також можуть отримати і міжнародний документ, який свідчить про вакцинацію громадянина. Сертифікат знадобиться для поїздок до країн Євросоюзу.

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