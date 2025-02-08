Влада прифронтового Покровська хоче закупити квітів на 99 тис грн - Prozorro

Замовником товару виступає відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Покровської міської ради.

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Влада Покровська хоче закупити квітів на 99 тис грн / Колаж: Главред, фото: Суспільне, Telegram

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Які саме квіти хочуть закупити

Відстань від Покровська до фронту всього 3 км

Влада прифронтового міста Покровська (Донецька область) планує закупити квіти майже на 100 тисяч гривень. Про це свідчить інформація в системі публічних закупівель Prozorro за 6 лютого 2025 року.

Зазначається, що квіти хочуть закупити в кількості 1265 одиниць. Серед найменувань - троянди, гвоздики, гіпсофіли, хризантеми та зелень для прикрашання букетів.

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Замовником товару виступає відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Покровської міської ради.

На заявлений товар, як свідчить інформація на Prozorro, влада планує витратити 99 тисяч гривень.

Скріншот із сайту prozorro

Водночас, як повідомляє Головне управління Нацполіції в Донецькій області, відстань від Покровська до фронту - лише 3 км. Місто щодня перебуває під атаками авіабомб, артилерії, РСЗВ і дронів. У Покровську не залишилося безпечних місць: від ворожих ударів страждають і мікрорайони, і приватний сектор, і центр міста. Проте наразі в місті залишається близько 7 тисяч мешканців, яких закликають евакуюватися.

Інфографіка: Главред

Ситуація на Покровському напрямку - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що росіяни стягують війська для прориву на Покровськ. Аналітики повідомили, що окупанти не залишають спроб зробити великий наступ на Покровськ. Вони стягують до міста дедалі більше підрозділів, переводять військових з інших напрямків, зокрема з Курахівського.

Військовий назвав несподівані причини, чому РФ зменшила штурми на Покровському напрямку. Відбувається зменшення залучення механізованих груп ворогом для наступальних дій. Це відбувається у зв'язку з досить ефективною та успішною роботою артилерійських систем і ударних дронів ЗСУ.

У ЗСУ назвали головну ціль РФ поблизу Покровська. Віктор Трегубов пояснив, що російські окупанти намагаються обійти Покровськ і перерізати траси, які ведуть до міста. Мета загарбників - залишити українських захисників міста без постачання або хоча б обмежити його.

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Покровськ - що про нього відомо Покровськ (до 2016 року - Красноармійськ) - місто в Донецькій області України, адміністративний центр Покровського району та Покровської міської громади. Центр Покровської агломерації. До початку бойових дій у Покровську проживало близько 60 тисяч осіб. Покровський напрямок залишається однією з найгарячіших ділянок фронту. Покровськ є важливим транспортним вузлом. Він розташований на головній дорозі, яка служить маршрутом постачання інших утримуваних Україною форпостів, таких як Часів Яр і Костянтинівка в Донецькій області.

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