Власників житла в Україні почнуть штрафувати на круглу суму: в чому причина

Анна Косик
30 серпня 2025, 17:50
Розмір штрафу залежить від декількох чинників.
дом, деньги
У власників нерухомості залишилося мало часу, щоб сплатити податок / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Основне:

  • В українців залишилось два дні, щоб не отримати штраф
  • Податок на житло громадяни мають сплатити за попередній рік

З 1 вересня багатьом українцям можуть нарахувати штраф за несплату податку на нерухомість, а саме квартиру чи будинок. Про це повідомили у Головному управлінні ДПС у Львівській області.

Зазначається, що сплатити податок до початку осені мають ті українці, чия площа квартири перевищує 60 кв.м., а будинку - 120 кв.м.

Який штраф загрожує українцям

Якщо затримати сплату до 30 календарних днів включно, штраф становитиме до 5% від суми нарахованого податку. А ось у випадку довшої затримки, розмір штрафу становитиме вже 10%.

Важливим нюансом є те, що без квитанції про необхідність сплатити штраф, його оплачувати не обов'язково. Справа в тому, що податок нараховують в період до 1095 днів, тобто, більша платіжка може прийти наступного року.

Яка ставка податку у 2025 році

Цьогоріч українці мають сплатити податок на житло за попередній, 2024 рік. З розрахунку на це, так як 1 січня 2024 р мінімалка становила 7100 гривень, максимальна ставка податку дорівнює 106,5 гривням за кожен квадратний метр понад визначені 60 та 120 у квартирі і будинку відповідно.

За що ще можуть оштрафувати власників житла

Згідно з державними будівельними нормами, покарання у вигляді штрафу можуть виписати і тим українцям, які у власності мають приватний будинок садибного типу у сільській місцевості більше двох поверхів.

Штраф за таке порушення складає від 8 500 грн до 908 400 гривень та етапі будівництва.

Нагадаємо, Главред писав, що за порушення норм утримання тварин в Україні передбачено як адміністративну, так і кримінальну відповідальність. Залежно від тяжкості порушення, штраф може сягати 5100 гривень.

Раніше повідомлялося, що в Україні діють тимчасові обмеження на вилов деяких водних мешканців для збереження їхньої популяції. Одна з таких заборон стартувала у серпні та залишатиметься чинною до кінця вересня. Порушникам загрожують суттєві штрафи.

Напередодні стало відомо, що через тоновані вікна в Україні виникає ризик отримати проблеми з законом - є шанси потрапити під штрафи та навіть втратити права.

Про джерело: Державна податкова служба України

Державна податкова служба України — центральний орган виконавчої влади у сфері податків в Україні, повідомляє "Вікіпедія".

Служба реалізує:

  • державну податкову політику;
  • державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування;
  • державну політику у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску.
РФ охопили пекельні пожежі: в Генштабі похизувались ударами одразу по двох цілях

