Власників житла в Україні почнуть штрафувати на круглу суму: в чому причина

З 1 вересня багатьом українцям можуть нарахувати штраф за несплату податку на нерухомість, а саме квартиру чи будинок. Про це повідомили у Головному управлінні ДПС у Львівській області.
Зазначається, що сплатити податок до початку осені мають ті українці, чия площа квартири перевищує 60 кв.м., а будинку - 120 кв.м.
Який штраф загрожує українцям
Якщо затримати сплату до 30 календарних днів включно, штраф становитиме до 5% від суми нарахованого податку. А ось у випадку довшої затримки, розмір штрафу становитиме вже 10%.
Важливим нюансом є те, що без квитанції про необхідність сплатити штраф, його оплачувати не обов'язково. Справа в тому, що податок нараховують в період до 1095 днів, тобто, більша платіжка може прийти наступного року.
Яка ставка податку у 2025 році
Цьогоріч українці мають сплатити податок на житло за попередній, 2024 рік. З розрахунку на це, так як 1 січня 2024 р мінімалка становила 7100 гривень, максимальна ставка податку дорівнює 106,5 гривням за кожен квадратний метр понад визначені 60 та 120 у квартирі і будинку відповідно.
За що ще можуть оштрафувати власників житла
Згідно з державними будівельними нормами, покарання у вигляді штрафу можуть виписати і тим українцям, які у власності мають приватний будинок садибного типу у сільській місцевості більше двох поверхів.
Штраф за таке порушення складає від 8 500 грн до 908 400 гривень та етапі будівництва.
