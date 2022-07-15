"Вишибати з ООН": Арестович вигадав, яким чином зупинити "ракетне божевілля" росіян

Більше санкцій - більше озброєння. У свою чергу ЗСУ сьогодні дадуть відповідь новенькими MLRS M270 із 12 ракетами в пакеті, зазначив він.
Ракетне божевілля росіян можна зупинити лише міжнародним тиском на країну-агресора, повідомив в інтерв'ю Фейгін-LIVE радник Офісу президента Олексій Арестович у п'ятницю, 15 Липня.
За його словами, "слід вибивати Росію з ООН, присвоїти агресору статус "держава-спонсор тероризму".
"Більше санкцій - більше озброєння. У свою чергу ЗСУ сьогодні дадуть відповідь новенькими MLRS M270 з 12 ракетами в пакеті", - зазначив Арестович.
Також за словами чиновника, в п'ятницю окупанти знову здійснили спроби просунутися на Харківському та Ізюмському напрямках, але успіху не мали.
"Денними ударами російські війська піднімають градус шовінізму українського народу", - підсумував Арестович.
Ракетний удар по Вінниці
Окупаційні війська Росії завдали ракетних ударів по центру Вінниці. Влада повідомила про попадання 3 ракет ворога в цивільні об'єкти. Одна з ракет впала поруч з пологовим будинком. На місці події сталася пожежа.
Президент України Володимир Зеленський опублікував відео з центру Вінниці, куди російські окупанти 14 липня завдали ракетного удару, в результаті якого загинули і постраждали мирні українці.
Зеленський заявив, що РФ відкрито здійснює терористичні акти в Україні.
Жертвою російської ракети став 8-річний Кирило Пяхін, який наприкінці квітня з мамою приїхав до Вінниці з окупованого Херсона. У момент вибуху дитина перебувала в машині разом з дядьком, а його бабуся відійшла в "Приватбанк".
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